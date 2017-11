Říjnová nezaměstnanost v kraji byla rekordně nízká

Královéhradecko - Nezaměstnanost v kraji má opět rekord - v říjnu klesla na novou nejnižší hodnotu 2,6 procenta. Práci si hledalo celkem 9041 lidí.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

„Pokles nezaměstnanosti jsme očekávali, v říjnu je to obvyklé. Mimořádné ovšem je, že jde o tak nízká čísla. Ukazuje to, že ekonomice se daří,“ řekl Deníku ředitel Královéhradeckého Úřadu práce Martin Horák.

V září bylo v kraji 2,7 procenta nezaměstnaných, práci shánělo 10 375 lidí.

K nízké nezaměstnanosti v kraji vydatně napomáhá rozvíjející se automobilka Škoda Auto v Kvasinách. Díky ní je Rychnovsko oblastí s vůbec nejnižší nezaměstnaností v Česku - práci tam hledá jen 1,2 procenta lidí.

„Pro uchazeče o zaměstnání je to dobře, ale zaměstnavatele to začíná omezovat. Při shánění nových pracovníků je to pro ně limitující faktor,“ konstatoval Martin Horák.

Pod dvěma procenty je nezaměstnanost ještě na Jičínsku, ve zbylých okresech činí asi tři procenta.

Přibývá volných míst: v říjnu zaměstnavatelé v kraji nabízeli 8859 pozic, což je o necelé dvě stovky méně než počet nezaměstnaných. To, že by lidé bez práce nastoupili na tato místa, však není tak jednoduché. Požadavky uchazečů o práci a nabídku firem není jednoduché spárovat. „Navíc kvalita uchazečů dlouhodobě klesá,“ připomněl ředitel Úřadu práce. Řada nezaměstnaných je navíc zdravotně omezena.

V sousedním Pardubickém kraji byla říjnová nezaměstnanost ještě nižší, činila 2,4 procenta. Práci tam hledalo jen 8053 lidí. Volných míst v říjnu měli dvakrát více než v Královéhradeckém kraji – zaměstnavatelé sháněli pracovníky do 18 640 pozic.

Odborníci nepředpokládají, že by v zimních měsících nezaměstnanost klesala, protože končí sezonní práce. Na jaře by se však mohla vrátit k nižším číslům.

okres nezaměstnaní podíl volná místa



Trutnov: 2256 - 3,0 % - 1599

Rychnov nad Kněžnou: 621 - 1,2 % - 1440

Náchod: 2109 - 3,0 % - 1622

Jičín: 992 - 1,9 % - 1313

Hradec Králové: 3063 - 2,9 % - 2885



kraj: 9041 - 2,6 % - 8859



ČR: 248 512 - 3,6 % - 209 868