Rekonstrukce mostu a dopravní omezení v místě by měly skončit do 12. října.

Jak informovala Jana Matějková z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, práce se přesunou na druhou polovinu mostu, ke změně směru průjezdu a objížďky dojde v sobotu 11. září. Od tohoto data tak přes most neprojedou řidiči jedoucí přes Častolovice na Kostelec nad Orlicí.

Motoristé projíždějící přes Častolovice by měli zpozornět. Po téměř dvouměsíční uzavírce ve směru od Kostelce nad Orlicí práce na opravě jedné poloviny mostu přes Bělou finišují a průjezd od Kostelce se o víkendu otevře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.