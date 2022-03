Na dálnici s nadějí čekají i řidiči. „Dálnice roste velmi rychle a to je dobře. Viděl jsem, že chlapi mezi Časy, kde nyní dálnice končí, a Ostrovem dělají i v neděli. Tak to má být,“ chválil rychlost stavby Jakub z Pardubic.

Stavba dvou dalších, navazujícících úseků dálnice mezi Vysokým Mýtem, Džbánovem a Ostrovem by podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měla začít v příštím roce a dokončena by měla být v roce 2026. Úsek mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem bude dlouhý 5950 metrů, úsek mezi Ostrovem a Mýtem 7000 metrů.

Na tunel Homole pro D35 u Zámrsku probíhá tendr. Místní mají z výstavby obavy

Plánování dálnice D35 přitom provázelo mnoho průtahů a komplikací. Stavět se původně měla už před více než deseti lety. Na tyto plány si vzpomíná i starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Dálnice za tunelem Homole, jímž překoná silnici I/17, povede v souběhu se stávajícím hlavním tahem I/35 a železniční tratí až ke Džbánovu. Součástí obou úseků budou dvě mimoúrovňové křižovatky. Jednou z nich je plánovaná trubkovitá křižovatka Vysoké Mýto-západ, která se napojí na silnici I/35. Naváže na ni i obchvat Vysokého Mýta směrem na Choceň. Druhá mimoúrovňová křižovatka se napojí na Džbánov a Hrušovou.

„Na dálnici D35 čekáme poměrně dlouho, dlouho se chystá výstavba, dlouho se projektuje, tak doufáme, že v nejbližší době už stavba poběží a brzy se dokončí. Termín se posunuje každý rok. Za 15 let jsem zažil asi deset oficiálních termínů,“ řekl Jiraský.

Podobné vzpomínky má i starosta nedaleké obce Vraclav Oldřich Koblížek. „Zažil jsem ještě projekt rychlostní silnice R35, s plánem, že ji v roce 2012 otevřou. A uběhlo deset let a stále nic postavené není,“ poznamenal.

Na dokončení stavby se starostové těší. „Doufejme, že to všechno půjde co nejrychleji, protože my se skoro modlíme, aby dálnice už byla. Průjezdnost Vysokým Mýtem je to nejhorší, co tady v okolí můžete zažít. Dobrým počinem byl kruhový objezd v Zámrsku, ten vyřešil přednosti v jízdě,“ konstatoval Koblížek.

Na úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem pokračují stavební práce

„Na dálnici čekáme jako na smilování. Jestliže nám tady dnes jezdí zhruba 25 tisíc aut, tak poté jich bude třeba deset tisíc, což je výrazná úleva. Pro nás bude přínos dálnice jednoznačně pozitivní,“ potvrdil Jiraský.

Třináctikilomnetrový úsek D35 z Časů do Ostrova bude nejspíš otevřen ještě letos. Projeďte se po něm už nyní virtuálně:

S vysokým provozem se trápí i v Zámrsku. „Na základě měření během dvou hodin překročilo rychlost 55 kilometrů v hodině šedesát řidičů. Projíždí tu asi tři auta za minutu. Je tady opravdu velká frekvence vozidel,“ uvedla starostka obce Zámrsk Zuzana Tvrzníková.

Se stavbou se ale pojí i obavy. Už nyní obce trápí zvýšený provoz. A po zahájení stavby bude jezdit aut pravděpodobně ještě víc. „Máme obavu, že v souvislosti se stavbou se situace ještě zhorší a Zámrsk, který je silnicí rozdělený na dvě poloviny, bude neskutečně zasažený dopravou,“ řekla Tvrzníková.

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta je o kus blíž realitě. Stavba začne za rok

"Máme strach, že až se otevře úsek Časy - Ostrov a vlastně se napojí čtyřproudová dálnice do dvouproudové silnice 1/17, tak to to bude ucpané i přes naši vesnici, kudy vede zkratka do Mýta. Budeme se bát přejít od obecního úřadu k prodejně přes krajskou silnici třetí třídy,“ sdílel svou obavu starosta Vraclavi.

A vizualizace úseku z Ostrova do Vysokého Mýta:

Obce se tak snaží apelovat na policii, aby na místě posílila hlídky.

"Proběhne setkání s policií a náměstkem Správy a údržby silnic (SÚS) Pardubického kraje ohledně zklidnění dopravy. A budeme na SÚS tlačit, aby se tady doprava alespoň nějakou úpravou místní silnice zklidnila,“ dodala Tvrzníková.