Most představuje poměrně důležitou spojnici, přes níž lidé míří nejen na Staré náměstí do centra Rychnova, ale i k místnímu zámku nebo do Panské Habrové a dále na Liberk či Zdobnici. Uzavře se sice jen zhruba padesátimetrový úsek, ale řidiči navíc najedou několik kilometrů. Zatímco pro osobní auta je vyznačená objížďka v délce necelých pěti kilometrů, pro ty nákladní měří dokonce 18 kilometrů. Práce potrvají až do konce letošního října.