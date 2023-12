/ROZHOVOR/ Spisovatel, novinář, nakladatel, odborný publicista, ale také scénárista a režisér. To je David Laňka, muž mnoha profesí, pro něhož se letos staly filmovým revírem Orlické hory. Zamiloval si je. A v kostele v Říčkách si dokonce během natáčení nechal pokřít i svou nejmladší ratolest, syna Benjamina. Těch dětí mají Laňkovi požehnaně, už osm. A právě tvorba pro děti Davidovi učarovala, proto také pod jeho režisérskou taktovkou vzniká Útěk, rodinný film na motivy knihy Oty Hofmana.

Z natáčení Útěku v Rokytnici v Orlických horách. | Video: Deník/Jana Kotalová

Co Vás přivedlo k natáčení Útěku, když už podle stejnojmenné knihy Oty Hofmana jedna filmová verze v 60. letech vznikla?

Jako dítě jsem byl s rodiči v Afghánistánu a Etiopii v 80. letech a na velvyslanectví se posílaly kopie českých filmů a protože jsem tam vlastně neměl moc co dělat, koukal jsem na staré české filmy, které se tam posílaly. Neexistovalo tam nic takového jako trezor. V 89. roce jsem zjistil, že jsem všechny trezorové filmy díky tomu, že to tam nikdo nekontroloval, viděl. A odtamtud znám film Útěk. Když jsem před čtyřmi pěti lety přemýšlel, jakou látku zpracovat, vzpomněl jsem si na tento film a začal jsem se ptát i na tu knížku, kdo ji zná. Zjistil jsem, že kromě mě ji v mém okolí znají asi dva lidi. Řekl jsem si, zkusím to adaptovat.

Náhoda také je, že z Etiopie znám syna pana Hofmana, mně bylo tenkrát třináct čtrnáct let, jemu bylo samozřejmě o těch dvacet víc. Spojil jsem se s ním a on souhlasil. Pak jenom trvalo čtyři roky, než se podařilo sehnat peníze.

První filmová verze Útěku vstoupila do kin už v roce 1967 a vysloužila si hned ocenění na prestižních filmových festivalech - nejen ve Zlíně, ale i z mezinárodních filmových festivalů v Cannes, Benátkách a Teheránu. Snímek měl tu smůlu, že kvůli osobě režiséra Štěpána Skalského upadl v době normalizace v zapomnění. Z politických důvodů byla po roce 1968 Skalskému filmařská práce výrazně omezena, na Barrandově mohl pracovat jen v podřadných funkcích. Až v roce 1971 mohl znovu začít pracovat jako režisér. K jeho filmům patří mimo jiné také Člověk proti Zkáze o Karlu Čapkovi.

A proč padla volba právě na Orlické hory?

Byli jsme tady loni s rodinou na Silvestra a tak se nám líbilo to prostředí, že navzdory tomu, že jsme původně chtěli točit někde jinde, tak jsme se to rozhodli přemístit do Orlických hor. A nemůžu si to vynachválit, protože jednak to tady máte strašně krásné a všichni jsou tady strašně vstřícní, což je úplně skvělé. Točit v dnešní době dětský film je náročné, protože všichni mají raději romantické komedie než dětské filmy, které přece jenom mají nějaký společenský přesah tématem, který zpracovávají.

Letos poslední klapka natáčení Útěku padla v Rokytnici v Orlických horách

Kde se točila první verze?

Přiznám se, že jsem to nezjišťoval. Ale myslím, že pan Hofman říkal, že někde u Šumavy. Vím, že původní příběh se odehrává u většího města. Já jsem ho dal naschvál do přírody, protože mám pocit, že dnešní děti přírodu moc neznají. Maximálně z mobilů a z internetu, ale moc do ní nechodí. Nemluvím samozřejmě o těch, co žijí v horách, ty ji samozřejmě znají. Pro městské děti je příroda, živé zvíře v ní pomalu španělská vesnice. Proto jsem se příběh rozhodl přesadit do přírody.

V prvním filmovém Útěku si dvojici kluků - hlavních hrdinů zahráli Roman Skamene a Ivan Vyskočil. Byl v tom nějaký záměr, že jste je obsadil i do nové verze?

Jsem poměrně pověrčivý a strašně jsem o to stál, aby tam hráli. Nadšeně s tím souhlasili, protože pro Romana Skamene úplně první filmová role, kterou vůbec kdy hrál, byla v Útěku. A jak se nám svěřil, tak ho filmování přestalo bavit, říkal: Útěkem jsem začínal a Útěkem končím. Samozřejmě třeba přijde další skvělá role a ještě si v něčem zahraje. Zahrál si prodavače v takovém malém obchůdku a pan Vyskočil ředitele školy. Byl jsem šťastný, že souhlasili, i když to jsou jen jednoobrazové role.

Probírali jste to, že hráli v původní verzi?

Vzpomínali jsme na to, jak se natáčelo, což bylo diametrálně odlišné než shon, ve kterém filmuje dneska. Bylo víc času, technika samozřejmě jiná. Budiž řečeno, že i ohledy k hercům byly tehdy menší. Tomu umění se odevzdávalo víc. Neměli karavany, kde by se hned zahřívali, ale tím nechci snižovat to, že jsem kluky litoval, když jsme je tady nutili ve dvou stupních brodit se řekou. Baví mě zpovídat pamětníky, jaké to bylo, jaký byl režisér Skalský.

„Natáčení začalo výživně. V pěti stupních Celsia jsme nahnali oba kluky do řeky, aby se v ní brodili. A oni to srdnatě dělali, dokud jsme neměli všechny záběry hotové, a dokonce se na konci ještě nabídli, že by nějaký ten záběr klidně zvládli. Je skvělé mít herce, kteří svou rolí žijí a kteří pro zdárný výsledek filmu udělají prakticky cokoliv. A stejně tak je skvělé mít úžasný štáb, který ví, že točíme film, jaké se tu běžně netočí.“ David Laňka

Útěk v Orlických horách: opět se v něm objeví Roman Skamene a Ivan Vyskočil

Měl jste někdy příležitost se osobně setkat s režisérem Skalským?

Neměl. V době, kdy jsem já přišel k filmu, už netočil, protože jeho poslední film byl Člověk proti zkáze o Karlu Čapkovi, který byl mimochodem skvělý.

Kde všude jste natáčeli?

Na kopci v Říčkách, potom v Základní škole a ulicích v Deštném v Orlických horách, Dřevěném údolí u Zdobnice, Rokytnici v Orlických horách a budeme ještě dotáčet, protože kvůli nemoci jednoho herce potřebujeme dotočit ještě dva dny v lednu. Budeme v Kunčině Vsi a Rychnově nad Kněžnou v nemocnici.

Takže celý film vzniká na Rychnovsku?

Ano, nikde jinde jsme nebyli.