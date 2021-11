Je 17. listopadu 1989, mráz nepříjemně zalézá za nehty, ale ulicemi Prahy proudí dav tisíců lidí. Možná je zahřívá i pocit touhy a sounáležitosti. Skandují: „Masaryka na stovku“, „Jakeše do koše,“ ale i: „Svobodu!, Nechceme kůl v plotě!“ Ať žije Charta! Ať žije Havel!“

Účastníci demonstrace k připomínce uzavření českých vysokých škol se po jejím oficiálním programu vydávají do centra Prahy. Jejich průvod se stává manifestací za svobodu a změnu systému. Lidem došla trpělivost. Později se ozývá i heslo: „Máme holé ruce“. Cesta je totiž demonstrujícím zahrazena, pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a takzvané červené barety následně začínají do demonstrujících nemilosrdně bušit obušky. Brutální zásah vyburcuje z apatie mnohé další občany, kteří se k protestům připojují v dalších dnech.

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou o tom všem 17. listopadu ještě nic netuší a užívají si svůj obyčejný páteční večer.

"V sobotu a neděli 18. a 19. listopadu nic jsme prakticky v Rychnově nevěděli. První nejasné zprávy z Hlasu Ameriky, vznik O.F. V pondělí 20. listopadu večer vysílání Svobodné Evropy a hlasu Ameriky. Na Václavském náměstí 100 tisíc lidí protestuje proti brutálnímu zákroku 17. 11. 89 na Národní třídě. Rozhodl jsem se, že druhý den musím jet do Prahy," zapsal si do poznámek jeden z účastníků demonstrací v Praze i Rychnově nad Kněžnou.

"O tom všem, co se stalo toho dne v Praze, se místní dozvídali teprve postupně. Mezi prvními reagovali studenti gymnázia, kteří se 21. a 22. listopadu sešli k mítinku ve školní tělocvičně," připomíná Josef Krám, který vše, co se po 17. listopadu 1989 odehrálo v Rychnově nad Kněžnou, popsal ve svém průvodci.

Události sklonku 1989 v Rychnově. Z rychnovského průvodce.Zdroj: archiv Josefa Kráma

"Zatímco v Jiskře Rychnovska vyšlo ještě 23. listopadu odsuzující stanovisko OV KSČ ke zneužití výročí 17. 11. v Praze, ve stejný den se na tehdejším náměstí dr. Zdeňka Nejedlého konala první veřejná demonstrace, kde se četla provolání různých organizací okresu. Další demonstrace následovaly 24. a 25. listopadu. Rychnovské Občanské fórum bylo založeno 24. listopadu a 27. listopadu se i zde přidávali ke generální stávce," uvádí Josef Krám.

Amatérský filmař Jaromír Schejbal mu před lety nabídl, jestli nemá zájem o využití dvou audiokazet do svého průvodce se třemi hodinami technicky nedokonalých nahrávek z rychnovských manifestací z listopadu 1989. Natáčel je v davu lidí magnetofonem skrytým v tašce a mikrofonem schovaným za klopou kabátu. Josef Krám je později do svého průvodce Rychnovem nad Kněžnou využil.

Zachytil i vzpomínku jedné z osobností listopadu ´89 v Rychnově nad Kněžnou, Romana Dostála. Ten zdůrazňuje, v zákulisí demonstrací stáli i další lidé, jako Láďa Valenta, který pro ně dodával "šťávu" - prodlužovačku natahoval z okna bytu na náměstí, kde bydlel. "Petr Tomášek půjčoval svoji zelenou škodovku, abychom mohli přivézt na náměstí z mojí chaloupky pod zámkem ozvučovací aparaturu. V ty revoluční dny to byli dle mého názoru jedni z nejdůležitějších, bez nich by ty řečnické "hvězdy", nemyslím to zle, četl jsem tam prohlášení také, asi těžko někdo slyšel," zavzpomínal Roman Dostál.

Sametová revoluce se nesla v duchu mnoha hesel a za těmi, která provázela celou totalitní éru a staly se jejími symboly, se zanedlouho zavřely vody. Dnes už se objevují jen při recesistických akcích. Na Rychnovsku je však místo, kde je můžete vidět stále, i když svoji podobu poněkud pozměnila. Stačí zavítat do Potštejna, kde si na cukrárně přečtete: Proletáři všech zemí, vyližte si… na zbytek se už můžete podívat v naší fotogalerii.