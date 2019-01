Královéhradecký kraj - Sníh a krutý mráz sužují Česko. Arktické teploty lámou rekordy. Tolik extrémních podmínek se neskloubilo za posledních několik let. To všechno je sice pravda, ale jak to bývalo kdysi? Před mnoha lety?

Pohled do historie - brusle z let minulých. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

I takové byly tenkrát zimy…

Pocházím z malé vesnice z podhůří Králického Sněžníku. Jako dítě si vzpomínám, že kupy sněhu a teploty dvacet pod nulou nebyly nic neobvyklého. A to jsme neměli k domu zavedený plyn a o sněhové fréze jsme si mohli nechat jen zdát. Každé ráno tak přicházel na řadu náš rituál: než jsme se s maminou vypravily, ona do práce a já do školy, musely jsme pořádně roztopit kamna na uhlí a s lopatou proházet schody. Stejné „kolečko“ od kýble k lopatě nás čekalo i odpoledne.

Nám dětem se taková zima líbila, byť s sebou přinášela spoustu povinností. Představte si, že si postavíte obrovský bunkr ve sněhu s mnoha chodbami a strávíte v něm celé odpoledne. Pro dítě úžasná představa… k tomu ještě sem tam sněhové prázdniny a zmeškané dopolední vyučování… no, neberte to. Nevzpomínám si, že by nám teploty hluboko pod nulou vadily… tenkrát k zimě patřily jaksi samosebou.

Dnes, když kdykoliv přijíždíme s manželem k rodičům, vím, že jim musím nejméně hodinu předem zavolat. Přestože již mají zavedený plyn a zatopeno je stisknutím jednoho tlačítka, teplota v obýváku se nikdy nepřehoupne přes 17 stupňů. Dřív bych nehnula ani brvou, ale dnes už se i ze mě vlivem městského prostředí, kam jsem se s odchodem na vysokou přestěhovala, stala přece jen trochu „rozhýčkaná madam“.

Takže, mami, zatop, prosím, na dvaadvacet…

