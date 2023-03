"Všechno zdražilo, je pravda, ale co můžeme dělat? Jíst člověk musí. Přece kvůli tomu nebudu hladovět. Na obědy chodím do závodky," říká Karel z Rychnova nad Kněžnou.

A jestli někdy zajde i do restaurace či hospody? "Jo, ale to spíš jen na pivko. A to už ani ne tak často jako dřív," dodává.

Doba není lehká ani pro provozovatelé hospod a restaurací. A na vesnicích obzvlášť, a tak z nich tato zařízení pozvolna mizí. Už před časem o hospodu přišly na Rychnovsku Albrechtice nad Orlicí, zavřela se rovněž hospoda ve Žďáru nad Orlicí, před pár týdny se objevila na internetu i nabídka pronájmu obecní hospody v Semechnicích. V nabídce na prodej se ocitla provozovna U Dubu ve Světlé i restaurace ve Velké Čermné. Jiné se i přes těžkosti drží.

"Firma byla založena, jestli si dobře pamatuji, už v listopadu 1991, dnes má dva provozy: závodní restauraci ve firmě Saint Gobain v Častolovicích a v prosinci loňského roku jsme oslavili deset fungování hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě, provozu, který jsme opravili a zrekonstruovali. Když se otevírá hotel nebo restaurace, vždycky to je nejtěžší na tom začátku. Vybudovat povědomí o tom zařízení, udržet si nastavený standard a teprve až čas ukáže, jestli to všechno byla správná myšlenka a hosté chodí," tvrdí Pavel Hubálek.

"Myslím, že to se nám podařilo a po deseti letech, můžeme konstatovat, že hostinec U Hubálků funguje a doufám, že z pohledu zákazníků si drží standardy, které od něho očekávají," podotýká.

Tančit se někde opět nebude. Rostou ceny a některé hospody se už zavřely

Hostinec se dobře popasoval i s covidovou dobou, kdy jako první na Rychnovsku přišel s prodejem prostřednictvím Hu Hu Drive, zákazníci si zkrátka pro jídlo přijeli k Hubálkovým autem, stačilo stočit okénko, zaplatit a zabalené si ho odsud odvezli.

"Bylo to období, které potřebovalo hodně kreativity. Přečkat, že nemůžete dělat to, pro co to zařízení vzniklo, bylo hodně těžké. Improvizovali jsme a nějak jsme to přežili," říká Pavel Hubálek.

Hostinec U Hubálků v Kostelecké Lhotě.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Přiznává přitom, že ani v současné době to v souvislosti se zdražováním není nic jednoduchého: "Všechno musíme férově promítnout do ceny, udržet kvalitu a standardy i přesto, že komodity extrémně zdražily. U energií se s tím samozřejmě potýkáme jako každý. Snažíme se to dělat dobře a šetřit, abychom nemuseli přenést celou tu váhu na zákazníka."

Od roku 2021 se tu prý ceny navýšily zhruba o dvacet procent. Že by tím ale o strávníky restaurace přišla, to se říct nedá. Zdá se, že Hubálkovi našli správný recept na to, že i hospoda na vesnici může mít věhlas a dokáže přežít.

"Musíme poděkovat našim zákazníkům, že nám zůstali věrní. Trošku jsme měli obavy, co se bude dít po Novém roce, ale neřekl bych že by ta čísla v únoru nějak výrazně poklesla oproti předchozím letům. I když se to těžko srovnává, když tři roky předtím se vždycky něco dělo kolem covidu," dodává provozovatel.

Restaurace a hospody krachují. Vesnický výčep by mohl obstarat robot

"U nás jsme ceny zvedly asi o desetikorunu, ale nemyslím si, že by to mělo nějak výrazný vliv na návštěvnost. Zákazníků máme dost. Ta desetikoruna navíc určitě rostoucí náklady nepokryje, nejsou na tom tak vysoké zisky jako dřív," vysvětluje Lukáš Uhlíř z motelu a restaurace Roubenka v Týništi nad Orlicí.

Ceny obědů rostou už druhý měsíc v řadě meziměsíčně jen o halíře. Vyplývá to z transakcí stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity, největšího poskytovatele benefitů v České republice. Od srpna loňského roku stoupla průměrná cena obědu v Královéhradeckém kraji podle Sodexo o víc než 11 korun na zhruba 178 korun.

„Po celý loňský a zhruba polovinu roku 2021 se ceny kontinuálně meziměsíčně zvyšovaly. Nejvýraznější skok - o více než pět korun - přišel v září. Potom ale růst začal brzdit,“ říká Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

Je libo Katův šleh? Hostům ho servírují potomci posledního dobrušského kata

Hlavním důvodem je podle něho fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat. Ty tak, zdá se, narážejí na svůj strop. Výraznější zdražení také kopírovalo silnější inflaci v druhé polovině roku 2022, podnikatelům v oboru stravování se tak podařilo alespoň na čas srovnat krok s rostoucími náklady.

„Šetření je patrné nejen v gastro sektoru, ale také v maloobchodě, kde tržby podle posledních známých údajů Českého statistického úřadu klesaly v listopadu 2022 sedmý měsíc v řadě, přičemž nejvýraznější pokles je u potravin,“ míní Jan Michelfeit s tím, že tržby za potraviny se ve specializovaných prodejnách v listopadu 2022 meziročně propadly o 13,6 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o devět procent.

Kolik stojí?

U Zlatého soudku, Kvasiny

-vepřový řízek s bramborovým salátem 138 Kč (loni 128 korun)

Restaurace Společenský dům, Solnice

- vepřový řízek s bramborovým salátem 145 Kč (loni 139 Kč)

Čestická hospoda

- smažený vepřový řízek s bramborovým salátem nebo vařenými bramborami 162 Kč

Restaurace Draha, Rychnov nad Kněžnou

- smažený kuřecí řízek, brambor, ster. okurka 144 Kč