"Zvýšený zájem teď rozhodně je, ale se zásobováním mám problém. Na běžné lékárenské síti už asi tři týdny před tím, než se zveřejnila informace, že budou respirátory pravděpodobně povinné, pokulhávalo. V rámci našeho řetězce ipc se našemu centrálnímu nákupčímu vždycky podaří něco objednat, ale rozhodně bych si uměla představit lepší zásobování, nedostačuje," říká Zdeňka Schwingerová z rychnovské lékárny U sv. Havla.

Nyní doufá, že v úterý opět alespoň něco přes centrálního nákupčího do lékárny dorazí. "Jinak přes lékárenský obchod absolutně nic. Určitě bych si představovala i lepší zásobení různými tipy. Seženu třeba jeden, a pacienti tak nemají moc na výběr, aby jim vyhovoval," vysvětluje.

A týká se to i variant uchycení gumiček. "Jsem ráda, že mám alespoň něco a trnu, jestli s tím vydržím do úterý. Obracejí se na mě z mateřských školek, tak je chlácholím, že v úterý snad budu mít. Je to špatné," poznamenala lékárnice.