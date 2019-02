Hradec Králové - Univerzita ve městě pod Bílou věží má od středy schváleného nového rektora. Akademický senát hradecké univerzity jednomyslně odsouhlasil navrženého kandidáta Josefa Hynka, který doposud působil jako děkan na fakultě informatiky a managementu.

Josef Hynek při volbě rektora hradecké univerzity | Foto: DENÍK/David Taneček

Poslední slovo má ale prezident republiky, který rektora do funkce jmenuje. Nikdo však nepředpokládá, že by mohl nastat nějaký problém a Josef Hynek by jmenovánnebyl.

Jediný kandidát vcelé historii

Zvláštností však zůstává, že děkan Josef Hynek byl jediným kandidátem navrženým na nejvyšší post. „Za historii univerzity je to poprvé, co akademická obec vybrala jen jednoho uchazeče. Bohužel neumím odpovědět jak je to možné. Nejspíš byl děkan Josef Hynek výjimečným kandidátem,“ vysvětlil trochu súsměvem kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Na otázku, zda volba není vtomto případě tedy zbytečná, rezolutně odpověděl, že nikoliv. „Volba musí existovat vždy. Pořád je tu možnost, že by akademický senát snavrženým kandidátem nesouhlasil. Uchazeč opost rektora musí získat nadpoloviční většinu všech hlasů senátu,“ upřesnil Tikovský.

Totožný názor skancléřem sdílí iJosef Hynek. „Každé volby jsem bral jako nesmírně důležitý okamžik, kdy kandidát usiluje omaximální podporu. Volby jsou příležitostí přesvědčit lidi kolem vás osprávnosti vize, osprávnosti směru další cesty. Avysoká podpora volitelů vám následně umožňuje postupovat po vytyčené cestě mnohem snáze a rychleji.“