S vysokými teplotami si hlavu lámou také meteorologové. Jejich stanice totiž tak teplý příchod roku za posledních 30 let nenaměřily. Nejistá situace navíc neulehčuje situaci ani školám, které se chystají na lyžařské kurzy.

Ven jen v mikině – tak by se daly popsat první lednové dny roku 2022. Teploty nad 10 °C připomínají spíše jaro než zimu a rozhodně netěší milovníky zimních radovánek. „Každý rok jsme zvyklí na Nový rok lyžovat. Letos ale podmínky nestály za nic, sníh je těžký a rychle taje, takže jsme zůstali s rodinou doma,“ vysvětlil Radovan Horák z Lanškrounska.

Skiareály na Šumavě zavírají kvůli oblevě. V provozu je už jen minimum

Zatímco na Silvestra a Nový rok vlekaři stále ještě „točili“, nyní postupně střediska zavírají turnikety návštěvníkům. Například skiresort Buková Hora v pondělí ráno na svém webu oznámil přerušení provozu. „Vlivem počasí budeme minimálně do čtvrtka mimo provoz,“ sdělili provozovatelé. Jak bude situace vypadat o nadcházejícím víkendu si na Bukovce prozatím netroufají odhadovat.

Pro oblast Králicka navíc platí první stupeň povodňové aktivity.



„Výstraha varuje před vzestupem hladin řek, tedy situací, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Je tu ale možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě,“ varovala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Ještě horší situace je ve Výprachticích, malém lyžařském středisku v Orlických horách, kde tento rok ještě neotevřeli vůbec. „Bohužel je sněhu stále nedostatek a počasí nám zatím nic hezkého neslibuje. Takže jsme stále mimo provoz,“ informovali provozovatelé lyžařského vleku Ovaz ve Výprachticích.

Relativně stabilní situace je ale na Dolní Moravě, kde v tomto roce otevřeli sjezdovky pro lyžaře rekordně brzy, a to zejména díky umělému zasněžování. „Lyžujeme stále na více než devíti kilometrech sjezdovek a i přes všudypřítomnou oblevu držíme na sjezdovkách téměř půl metru sněhu,“ vysvětlil marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal. Resort se prozatím nevzdává ani večerního lyžování.

Rekordně vysoké teploty na Nový rok



Vysoké teploty překvapují také meteorology. „Kombinace teplého západního proudění a protrhané oblačnosti napomáhá růstu teplot výrazně nad hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu,“ vysvětlila Monika Hrubalová z Českého hydrometeorologického ústavu.



Podle ní se teploty první den v novém roce pohybovaly v intervalu od 10 do 14 °C. „Na zhruba 75 procentech stanic měřících déle než 30 let nebyla nikdy na Nový rok naměřena vyšší teplota než letos,“ uvedla Hrubalová.



Ochlazení se očekává v druhé polovině týdne.

Ředitelka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová však doufá v brzké ochlazení. "Od 30. prosince se horská střediska potýkají s oblevou a tržby šly samozřejmě dolů. Okolo Silvestra musela některá střediska omezit rozsah svých služeb," vysvětlila Neumannová.

Zároveň ale dodala, že předpověď na další dny slibuje lepší počasí. "Vzhledem k tomu, že ve většině areálů je technický sníh, který má významně vyšší odolnost, lze předpokládat, že podmínky k lyžování se rychle opět vylepší," podotkla.

A rekordně teplá noc byla také ta silvestrovská. Na více než 90 procentech stanic, které měří déle než 30 let, nebyl nikdy Silvestr teplejší než letos.

Nejen nepříznivé teploty pro zimní sporty, ale také nepřehledná situace okolo koronaviru dělá vrásky školám, které se v následujících týdnech vydají na lyžařský výcvik. Nejisté podmínky ohledně testování tak řeší školy různými způsoby. Některé zřizují mobilní testovací týmy, jiné žádají o pomoc Pardubický kraj.

Nejistá situace okolo lyžarských kurzů

„Chceme pomoci školám v našem kraji, a to jak námi zřizovaným středním školám, tak obcemi zřizovaným základním školám. V tuto chvíli stále platí, že pro vzdělávací nebo zájmovou činnost je PCR test pro děti ve věku od 12 do 18 let platný sedm dní,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Problémem však nadále zůstává třídenní platnost testu pro stravovací služby a využívání lanovek a vleků, což by se mělo změnit. Pomoc kraje rozhodně využije Střední škola Bohemia v Chrudimi, potvrdil to ředitel školy Martin Slezáček. Ten by však ze všeho nejvíce uvítal konzistentní a méně chaotická vládní nařízení.

„Velmi bych ocenil a myslím, že mluvím i za ostatní ředitele a ředitelky škol, kdyby opatření nastupující vlády měla kontinuitu. Způsob vydávání opatření a komunikace minulé vlády nám práci rozhodně neusnadňoval,“ posteskl si na konci minulého roku Slezáček.