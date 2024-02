Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v královéhradecké diecézi překročil rekordních 27,8 milionu korun. Darované peníze půjdou na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

V letošní Tříkrálové sbírce padl rekord. Do úředně zapečetěných pokladniček na území královéhradecké diecéze lidé darovali celkem 27,38 milionu korun. Přes 443 tisíc korun navíc poslali na účet sbírky a do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, do té lze přispívat po celý rok.

„Děkujeme všem dárcům za důvěru a podporu Tříkrálové sbírky, velmi si toho vážíme. Velký dík také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc se sbírkou a také všem organizátorům, zejména koordinátorům v jednotlivých oblastech. Naše Charity z vykoledovaných peněz podpoří hlavně služby pro nemocné a potřebné, které ve svém regionu poskytují,“ uvedla v tiskové zprávě Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Letos vyšlo do ulic měst a obcí hradecké diecéze přes 4 800 skupinek tří králů, o dvě stovky více než loni.

Charity z darovaných peněz podpoří především své služby. „Mnohé naše Charity z Tříkrálové sbírky poskytnou také přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem v nouzi ve svém regionu. Část výtěžku věnují rovněž na dobročinné projekty pro chudé v Indii,“ doplňuje mluvčí Charity Jana Karasová.

Kde peníze pomohou?

Oblastní charita Hradec Králové z výtěžku sbírky podpoří domácí hospicovou péči a výstavbu hospice ve Stěžerách . Pardubická Charita připravuje stavbu Centra sociálních služeb v Holicích, kde bude sídlit odlehčovací služba a mobilní hospic. V Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a trutnovské Domácí hospicové i zdravotní péči obnoví vybavení a pomůcky. Domácí hospicovou a zdravotní péči podpoří i v Poličce a Chrudimi.

. Pardubická Charita připravuje stavbu Centra sociálních služeb v Holicích, kde bude sídlit odlehčovací služba a mobilní hospic. V Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a trutnovské Domácí hospicové i zdravotní péči obnoví vybavení a pomůcky. Domácí hospicovou a zdravotní péči podpoří i v Poličce a Chrudimi. Farní charita Litomyšl z výnosu sbírky pořídí nový, bezbariérový výtah do Charitního domova Mendryka pro seniory. Ten potřebují také ve Stacionáři sv. Františka pro handicapované a seniory v Rychnově nad Kněžnou . V Domově sv. Josefa v Žirči dokončí chytré byty pro nemocné roztroušenou sklerózou. Kutnohorská Charita věnuje vykoledované peníze na podporu Centra Přístav pro seniory a lidi se zdravotním a duševním postižením.

. V Domově sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou. Kutnohorská Charita věnuje vykoledované peníze na podporu Centra Přístav pro seniory a lidi se zdravotním a duševním postižením. Na Náchodsku, Jičínsku, Chrudimsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby. Charity v Dobrušce a Ústí nad Orlicí z darovaných příspěvků podpoří službu Osobní asistence. Ve Studenci pořídí nové auto pro Domácí zdravotní péči.

a Ústí nad Orlicí z darovaných příspěvků podpoří službu Osobní asistence. Ve Studenci pořídí nové auto pro Domácí zdravotní péči. Oblastní charita Havlíčkův Brod věnuje část výtěžku sbírky na podporu nového Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Humpolci. Přeloučská Charita obnoví klubovnu a vybavení pro aktivity s dětmi v Jakub klubu. Charity v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem i dalších místech z darovaných prostředků podpoří služby pro pěstounské rodiny a jilemnická Charita Mateřské centrum Rodinka.

Orlickoústecká Charita připravuje také přístavbu Centra sociálních služeb v Lanškrouně. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z výnosu sbírky pořídí fotovoltaiku a tepelná čerpadla pro úspornější provoz středisek v Chotovicích a Hlinsku. Poličská Charita z Tříkrálové sbírky podpoří také Centrum duševního zdraví ve Svitavách.

