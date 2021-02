Počítá s vybudováním dvou nových samostatných moderních boxů v nadčasovém designu.

Z důvodu stavebních prací by se porodnice měla uzavřít jen na dobu nezbytně nutnou, a to od 22. března do 13. dubna.

"Práce spojené s rekonstrukcí budou probíhat do začátku července letošního roku. Do této doby však pro vás zajistíme náhradní bezpečné prostory a zázemí na již v této době nově zrekonstruovaném šestinedělí," vzkazuje kolektiv gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.