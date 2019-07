S kolonami by měli počítat řidiči v Rychnově nad Kněžnou.

Ilustrační foto - dopravní kolona | Foto: Deník / Michal Fanta

V pondělí začala platit dopravní omezení v ulici Pod Budínem, a to v souvislosti se zajištěním první etapy rekonstrukce tamního kruhového objezdu. Skončit by měla do 5. srpna.