Už od 13. března by řidiči měli počítat s dopravními omezeními v blízkosti opočenského Broumaru, největšího rybníku na Rychnovsku. Na jeho hráz se vrhnou stavbaři. Chystaná rekonstrukce vyjde na téměř 21 milionů korun. Jde o investiční akci města Opočna a Královéhradeckého kraje.

Práce měly začít už loni v září, jenže dodavatele na stavební práce se podařilo vysoutěžit až v opakovaném výběrovém řízení. Termín se tak posunul, a to i kvůli zmírnění nepříjemných dopadů dopravního omezení. Rozkopaná hráz by musela být uzavřena i v zimě, kdy by stavba reálně neprobíhala.

"Předmětem rekonstrukce je hlavní hráz, která v aktuálním stavu neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Hlavním problémem zde jsou tři stávající bezpečnostní přelivy s nedostatečnou délkou přelivných hran a výrazně zhoršeným technickým stavem. Všechny přelivy mají kamenné konstrukce z kombinace opracovaných pískovcových kvádrů a na sucho skládané opuky. Zvláště v opukovém zdivu jsou patrná vydrolená místa a mezery mezi jednotlivými kameny, které výrazně zhoršují stabilitu jednotlivých propustků," popisuje současný stav tisková zpráva města.

Ještě než ji rozkopou. Hráz Broumaru zanedlouho obsadí stavební stroje

Jak dále uvádí, všechny propustky jsou staré více než 150 let a současnému zatížení dopravou nestačí. I kvůli tomu dochází ke značnému poškození. Po rekonstrukci by hráz aktuálnímu zatížení měla odolat a zajistit i bezpečnost vodního díla.

Technický stav hráze

Rybník Broumar má katastrální výměru 66 ha, z toho na vodní plochu připadá cca 57 ha při normální výšce hladiny, tzn. cca 700.000 m3 vody, maximální retenční kapacita během povodňových průtoků pak překračuje 1 milion m3 vody. Rybník je ohrazený dvěma hrázemi – hlavní a vedlejší. Hlavní hráz je 240 m dlouhá a vede na ní silnice mezi Opočnem a Semechnicemi. Vedlejší hráz má celkovou délku 1 122 m a vede od bezpečnostního přelivu u koupaliště směrem k Semechnicím, vede po ní pěšina a v terénu není příliš výrazná. /Zdroj: MÚ Opočno/

"Stěžejní stavební práce budou spočívat ve zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi a v rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt, jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla a bude v souladu s platnou legislativou pro malé vodní nádrže. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavbě potřebných zařízení, tří rámových propustků pro tlumení energie vody na odtoku na vzdušné straně hráze a k nezbytné úpravě navazující části koryta odtoku," stojí v tiskové zprávě.

Zrekonstruován bude rovněž nátok na sádky pod silnicí, přeložka vodovodní přípojky na koupaliště a na hrázi bude nově zřízeno odběrné místo požární vody.

Okolí koupaliště by mělo být bezpečnější

Na Broumaru v Opočně. Současné koupalištěZdroj: Deník/Jana Kotalová

Silnice a chodník vedoucí po hlavní hrázi jsou hlavně v létě hodně frekventované, zdejší koupaliště prošlo rekonstrukcí už před časem a vyhledávají ho nejen místní, ale i lidé z širokého okolí. Měli by se tu cítit bezpečněji. Chodník se prodlouží a po celé délce budou osazeny sloupy veřejného osvětlení.

"Výše popsané stavební práce jsou investicí města Opočna. Na tuto část (konkrétně vodohospodářské objekty) získalo město dotaci od Ministerstva životního prostředí, z Operačního programu životního prostředí, ve výši 11 054 578,93 korun. Celková cena díla (bez veřejného osvětlení) je 20 972 930 korun," zmiňuje město.

Současně s investiční akcí města se bude rekonstruovat most u koupaliště a opravovat silnice z Opočna na obec Semechnice - od křižovatky u opočenského hřbitova až za stávající autobusovou zastávku u koupaliště. Investorem této části akce je Královéhradecký kraj.

Opočno opět zabodovalo. Znovuvzkříšená kaplanka je krajskou památkou roku

Uzavírka silnice z Opočna na Semechnice bude rozdělena do dvou etap: "V první etapě – 13. 3. 2023 až 11. 6. 2023 - budou probíhat stavební práce zejména na hrázi a na mostu u koupaliště. Zákaz vjezdu ze směru od hřbitova na Semechnice bude umístěn u čp. 494, obyvatelé žijící v lokalitě Na Hliníku tak nebudou mít po tyto tři měsíce vjezd nijak omezen. Pro některé obyvatele bude vjezd povolen pouze s povolením stavby. Část obyvatel bude mít vjezd na své pozemky zcela zakázán a pro ně byla s majitelem dohodnuta možnost odstavit svá vozidla na pozemku parc. č. 1582/10 (travnatá plocha v Legonu)."

Ve druhé etapě, která potrvá od 12. června do 8. října se silnice na Semechnice uzavře hned za křižovatkou u hřbitova, po tuto dobu budou probíhat stavební práce na komunikaci, vjezd tak nebude možný pro nikoho. I v tyto měsíce bude platit možnost odstavení vozidel na pozemku v Legonu.

Nákres plánovaných dopravních omezení v Opočně.Zdroj: archiv MÚ Opočno

Dopravní omezení a uzavírky – Švamberk, Pod Oborou a Podkostelí

Nejkomplikovanější situace vznikne občanům žijícím na Švamberku, Pod Oborou a v Podkostelí, pro které bude po celou dobu realizace akce uzavřena jediná přístupová cesta vedoucí do města.

Chtěli bychom Vás požádat o velkou dávku trpělivosti a shovívavosti a požádat Vás, abyste využívali oficiální objízdnou trasu vedoucí přes Přepychy – Malou Záhornici - Kruhovku a Semechnice a nezkracovali si cestu přes historickou štětovou cestu vedoucí přes Podkostelí, která není na velkou automobilovou zátěž konstruována.

Samozřejmě jsme si vědomi tohoto náročného omezení a alespoň pro pěší se snažíme najít přijatelnější variantu spojení s městem. S Povodím Labe domlouváme podmínky umístění lávky pro pěší nad Zlatým potokem v oblasti Legonu, které by mělo obyvatelům Švamberku alespoň trochu pomoci, zároveň by v létě lávka sloužila pro návštěvníky koupaliště Broumar. /Zdroj: MÚ Opočno/