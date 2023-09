/FOTO/ Stavební technika se v pondělí 11. září zakousne do asfaltu v Hradební ulici v Opočně. Jiné ulice v historickém jádru městečka již za sebou rekonstrukci mají.

Hradební ulice. | Foto: Deník/Jana Kotalová

„V pondělí 11. září začne stavební firma frézovat starý asfaltový povrch v Hradební ulici. Práce budou postupovat od Kodymovy ulice směrem k ulici Zámecká,“ informovala na webu Opočna vedoucí odboru majetku a rozvoje města Jana Mudrochová.

Po odfrézování asfaltového povrchu v celé délce ulice technické služby vymění vodovodní řad a na začátku října budou zahájeny od ulice Kodymova dlaždičské práce. Dláždit se bude pravděpodobně ve dvou etapách, a to v závislosti na počasí.

Historická část Opočna se sjednotí. Město chystá rekonstrukci ulice Hradební

„Tento rok je předběžně počítáno s vydlážděním úseku od Kodymovy ulice po budovu základní školy čp. 11. Zbývající úsek by měl být dokončen v příštím roce. Výkop po výměně vodovodního řadu bude zasypán a uhutněn, aby se obyvatelé během přerušení stavebních prací v zimních měsících dostali ke svým nemovitostem. Vstup pro pěší bude majitelům a uživatelům dotčených nemovitostí zajištěn po celou dobu stavby. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti,“ doplnila Jana Mudrochová.

Městu Opočno se v obnově historického jádra daří. A je to i vidět na úspěších v soutěžích, ať se to týká celku či jednotlivých památek. Je držitelem krajské ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Prvenství v kraji za rok 2020 Opočnu zajistilo postup do finále celostátního boje o titul Historické město roku.