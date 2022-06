Budova bývalého vrchnostenského soudu stojí na malebném Trčkově náměstí v historickém centru města. Letos to bude 20 let, co přibyla na seznam národních kulturních památek. V 80. letech minulého století to ve zdejší vinárně tepalo. Jenže ty časy jsou už dávno pryč. Za pěknou fasádou se skrývá notně sešlý dům s děravými podlahami, otlučenými stěnami. Chátrající komplex je léta uzavřený a potřebuje pořádnou omlazovací kúru. Jestli mu ji však za současné situace bude moci opočenská radnice dopřát, není jisté.

"Budeme soutěžit dodavatele a uvidíme, jestli se nám podaří sehnat někoho vhodného, kdo by nám dal budovu do pořádku a otevřel to, na co už spoustu let čekáme," sdělila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

V budově by mělo fungovat muzeum, lákat by sem mohly výstavy a expozice i za využití moderních technologií. S plány na rekonstrukci seznámila veřejnost opočenská radnice poté, co jí byla přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, na níž předtím nedosáhla. Dodatečně se na ni přece jen štěstí usmálo. Před necelými dvěma lety se náklady odhadovaly na 88 milionů korun, z toho dotace měla pokrýt 74 milionů. Situace na trhu se však od té doby znatelně změnila, ceny vyskočily výše a rostou stále. Rekonstrukce by přitom musela proběhnout do konce roku 2023.

"Je tady spousta nákladů navíc. Uvidíme, jestli budeme schopni jako město poměrovou část k dotaci dodat. Už v projektové dokumentaci jsme udělali spoustu ústupků, abychom se dostali na částku, která by mohla být pro město Opočno přijatelná. Vypustili jsme na nádvoří, v amfiteátru, který budovy spojuje, skleněný kryt. Mohlo to být určitě hezké, zajímavé, ale vznikly by s tím další problémy, které by navazovaly na to, že bychom potom museli udělat další a další úpravy na stávající stavbě. Proto jsme si řekli, že necháme amfiteátr otevřený," vysvětlila starostka s tím, že napojená budova by jednou mohla sloužit jako ubytovací část. Poskytnutí dotace vylučuje komerční využití prostor po dobu pěti let od kolaudace.

Muzeum připomene trčkovský zázrak

Ve zrekonstruovaném objektu by mělo vystavovat rychnovské muzeum. Expozice by měla být věnovaná někdejším majitelům opočenského panství Trčkům z Lípy.

"Byl to šlechtický rod, který na konci středověku a v raném novověku vybudoval tady ve východních Čechách velice rozsáhlé dominium. Byli to velmi schopní podnikatelé, říká se tomu trčkovský zázrak. Budovali rybníky, měli lesní hospodářství a pozůstatky jejich podnikatelských aktivit jsou místy dodnes vidět a na tom bychom chtěli expozici postavit. Měla by být pojatá poměrně moderně," prozradil před časem ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

Své místo by v opravené budově měli mít také slavní rodáci a další osobnosti spojené s městem, sokolnictví, jehož je Opočno mekkou, významní podnikatelé a podniky a prezentovat by se tu mohly místní školy. Nápadů je dost. Výstavy by se měly obměňovat a není vyloučeno, že budou lákat také milovníky automobilových či motocyklových veteránů.

Více o historii bývalého soudu v Opočně



Úřednická budova byla přistavena k opočenskému pivovaru v 17. století. Vnitřní čtvercový dvůr odděluje dvě stavební fáze. Starší část má renesanční jádro s valenými klenbami a oblouky v průchodech. Pochází patrně z počátku 17. století, kdy zámek vlastnili Trčkové z Lípy. Po přestavbě J. Quadroniho v letech 1716-20 stavba sloužila jako kanceláře vrchnostenského úřadu a později soudu. Dřívější pivovarské prostory sloužily za minulého režimu jako vinárna, v patře fungoval hotel. Dochovaly se tři cely i zdobení stropu hlavního soudního sálu klasicistní freskou. Budova byla zařazena mezi národní kulturní památky.

Pravý skvost, který bude třeba zachránit, se pak ukrývá v prvním patře. Je jím sál s klasicistním stropem zdobeným malbami a štukem. Z něj by mohl vzniknout kongresový prostor.

Budovu bývalého vrchnostenského soudu vlastní město. Postupná obnova čeká i další části areálu zámku, které jsou ve správě Národního památkového ústavu.

"Letos zahajujeme obnovu střechy letohrádku v hodnotě asi 26 milionů korun a pevně věřím, že investiční práce, které byly pozastaveny i z důvodu restitučních sporů, budou i do budoucna pokračovat a Opočno bude v rámci turistického ruchu významnou památkou nejen tohoto kraje, ale celé České republiky," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.