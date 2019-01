Rychnov n. K. – Dalšími zápasy pokračovala podzimní sezona Rychnovské ligy neregistrovaných v kuželkách-

I. LIGA:

Hic parta – Teplárna 8:2 (977:908), Kubinec 274 – Rais 247. Marta Dobruška A – DeVoss 8:2 (1042:967), Sedláček 274 – Derunov 251.

1. ŠKODA „A" ⋌3 3 0 0 22:8 6

2 STŘECHY ⋌ 3 2 0 1 20:10 4

3. HIC PARTA⋌ 3 2 0 1 14:16 4

4. MARTA „A" ⋌3 1 0 2 14:16 2

5. TEPLÁRNA ⋌3 1 0 2 10:20 2

6. DeVOSS⋌ 3 0 0 3 10:20 0

II. LIGA:

SKP A – Šípek 10:0 (991:903), V. Šípek 260 – L. Šípek 240. ČS, a.s. – Hasiči Roveň 5:5 (971:955), Štícha 254 – Šimerda st. 251.

1. ČS ⋌3 2 1 0 17:13 5

2. ZÁVOROVY O. ⋌3 2 0 1 20:10 4

3. ŠÍPEK ⋌3 2 0 1 16:14 4

4. HASIČI ⋌ 3 1 1 1 15:15 3

5. SKP „A" ⋌3 1 0 2 16:14 2

6. DEVÍTKA⋌ 3 0 0 3 6:24 0

III. LIGA:

Real Dobruška – Eltax Olešnice 6:4 (1046:984), A. Hrudík 281 – Moláček 290.

1. REAL ⋌3 3 0 0 22:8 6

2. NOVÁCI ⋌3 2 0 1 16:14 4

3. EIVIDA ⋌3 2 0 1 14:16 4

4. ELTAX ⋌3 1 0 2 16:14 2

5. NORCI ⋌3 1 0 2 14:16 2

6. LIPINY ⋌3 0 0 3 8:22 0

IV. LIGA:

SKP C – Křídla sovětů 8:2 (912:901), Kučera 237 – Trejtnar 246. Výpary – SKP C 6:4 (948:921), Pril 262 – Filip 249. Křídla sovětů – Antik Doudleby 6:4 (883:900), Bárta 239 – Ruprich 229. Antik – Kredo 6:4 (940:919), Ruprich 267 – Dušánek 269.

1. SKP „C" ⋌4 3 0 1 28:12 6

2. ANTIK ⋌4 3 0 1 24:16 6

3. VÝPARY ⋌4 2 0 2 17:23 4

4. KREDO ⋌3 1 0 2 14:16 2

5. FAB „D" ⋌3 1 0 2 14:16 2

6. KŘÍDLA SOVĚTŮ ⋌4 1 0 3 13:27 2

V. LIGA:

Voltíci – Šmudlíci 6:4 (881:855), Prachařová 254 – Novotný 260. Prauzáci – Panas 6:4 (937:936), M. Hrudík 273 – Koráb 258. Škoda G – Japan 6:4 (976:958), Hanuš 249 – Pilný 261. Panas – Voltíci 7:3 (914:886), Jaroš st. 236 – T. Cens 229.

1. ŠKODA „G" ⋌4 4 0 0 32:8 8

2. JAPAN ⋌4 3 0 1 26:14 6

3. ŠMUDLÍCI ⋌4 2 0 2 22:8 4

4. PANAS ⋌4 1 0 3 15:25 2

5. VOLTÍCI ⋌4 1 0 3 15:25 2

6. PRAUZÁCI ⋌4 1 0 3 10:30 2

VI. LIGA:

Fab CH – Reki Vamberk 8:2 (911:868), Švikruha 254 – Motyčka 261. Start – Škoda F 8:2 (928:817), Abel 243 – Dusbaba ml. 245. Orebáci – Leo Team Dobruška 6:4 (911:901), Vlková 251 – Hofman 263.

1. START ⋌4 4 0 0 38:2 8

2. FAB „CH" ⋌4 3 0 1 26:14 6

3. ŠKODA „F" ⋌4 2 0 2 20:20 4

4. LEO Team ⋌4 1 0 3 14:26 2

5. OREBÁCI ⋌4 1 0 3 12:28 2

6. REKI VAMBERK ⋌4 1 0 3 10:30 2

VII. LIGA:

Marta Dobruška B – Baroni 6:4 (893:868), V. Jandová 252 – Koplík 241.

1. KRASÍKOV ⋌3 3 0 0 20:10 6

2. ŠEDIVKY ⋌3 2 0 1 22:8 4

3. MARTA „B" ⋌4 2 0 2 19:21 4

4. BARONI ⋌2 1 0 1 14:6 2

5. JEDLOVÁ ⋌3 1 0 2 10:20 2

6 VOŠ a SPŠ RK⋌ 3 0 0 3 5:25 0

VIII. LIGA:

KNS Hroška – Kostičky 6:4 (867:858), Hanuš 241 – Cvejnová 261 . Ideal team – Fab H 6:4 (899:848), Frydrychová 249 – Felix 244. Kostičky – Žízeň Lukavice C 6:4 (820:786), Cvejnová 221 – Hartman st. 233. ⋌(lš, dr)

1. IDEAL TEAM ⋌4 4 0 0 32:8 8

2. FAB „H" ⋌4 2 0 2 22:18 4

3. DRACI ⋌3 2 0 1 18:12 4

4. KNS HROŠKA ⋌3 2 0 1 16:14 4

5. KOSTIČKY ⋌4 1 0 3 14:26 2

6. ŽÍZEŇ „C" ⋌4 0 0 4 8:32 0