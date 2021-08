Bylo krátce po desáté hodině dopoledne jednoho červencového dne, když 79letou Irmgard Paštovou z Otovic ohlušila ohromná rána. Z hřebene střechy u štítu jejich statku padaly střešní tašky, u zásuvky v obývacím pokoji odlétla omítka a v kuchyni vyšlehl oheň. Vlétl snad do statku na kopci v Otovicích kulový blesk?

Energie z nebe vnikla do stavení ve hřebeni u štítu, kde rozbila několik tašek. V místnostech elektrický výboj vystřelil ze zdi krabičku telekomu i s omítkou, zničil anténu, vypálil set-top boxy a odepsal dvě televize. Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník/Jiří Špreňar

„Stála jsem u kredence, brala jsem do ruky pokličku a najednou rána jak z děla, že jsem chvíli vůbec neslyšela, v uších mi jen hučelo. Otočila jsem se a vidím tady na set-top boxu oheň,“ popisuje zážitek z červencového dopoledne Irmgard Paštová. V první chvíli ji napadlo, že do stavení vlétl kulový blesk. „Letěla jsem taky honem ven jestli někde ještě nehoříme. Naštěstí nikde jsem žádný další oheň neviděla,“ říká žena, že vše se odehrálo v několika vteřinách. „Při tom to nebyla vůbec velká bouřka. Jen ta jedna ohromná rána a jinak nic,“ dodává.