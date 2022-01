"Přišla metelice a opravdu dlouhodobá. Severovýchodní větry tu trvaly třeba až týden a teploty klesaly až na minus 20 stupňů Celsia. To jednou, když zase přišla a zamrzala voda, museli ji různě roztápět. Když se po dlouhém snažení podařilo vodu rozmrazit, šli do Národního domu, kde se z radosti opili. Když se vrátili domů, vodu měli zase zamrzlou," líčí Jan Hlaváček jednu z historek deštenského pamětníka Antonína Páchy, kterou si zapsal do své rodinné kroniky.

Píše ale i o tom, jaké byly žně, o nehodách, a to nejen těch dopravních. Třeba když 3. srpna 1959 Svazarm cvičil ve střelbě z malorážek a jeden mladík mladému Homesovi prostřelil obě nohy ve stehně, nebo že na Výzkumu Franta Křížů zmlátil správce a byl ihned propuštěn. Právě záznamy Antonína Páchy se staly zdrojem Jana Hlaváčka při práci na nové publikaci, která provádí poválečnou historií Deštného v Orlických horách.

Jo, horal, těžký život má…

"Psal je od roku 1945, kdy se přistěhoval sem do Deštného a přebíral zdejší holičství, do roku 1960. A zachovaly se ještě z roku 1967. Zachycoval částečně dění v rodině, částečně ve vsi, ale i v okolí. Když totiž přišlo znárodnění, jezdil do práce v Dobrušce a holičství tady provozoval jenom v sobotu. Jeho zápisky jsou zajímavé pro místní už proto, že se mohou podívat na to, jaké počasí bylo určitý den například v roce 1956, ale přečíst si i to, co tady lidé prožívali. Nebylo to tu jednoduché, byly problémy s vodou, která zamrzala, s topením, se sněhem. Tenkrát bývaly jiné zimy než dnes a velké závěje. A byly i problémy s dopravou, kolikrát se ani nemohl dostat z práce domů, svezl se třeba jen kousek a zbytek musel v metelici dojít pěšky. Osobně jsem to taky zažíval, takže vím, o čem píše. Tak to prostě v životě tady chodilo," tvrdí Jan Hlaváček.

Stejně jako na mnoha dalších místech se i Deštné v Orlických horách po druhé světové válce potýkalo s vylidněním.

"Odsunem se tu uvolnily prostory a přišli sem hodně mladí lidé. Práci měli v lese nebo na místním státním statku, živili se i prací doma, než se zde postavily menší provozy, hlavně se však dojíždělo za prací dolů do fabrik - do Skuhrova nad Bělou, kde byly tři. Pamatuji doby, kdy tam odsud jezdil plný autobus lidí," vypráví Jan Hlaváček.

Nakonec do skuhrovské fabriky dojížděl i Antonín Pácha, který kvůli zdravotnímu stavu musel předchozí práci opustit a ve Skuhrově nastoupil na místo vrátného. Nezapomněl si přitom zaznamenávat dění i v této vesnici.

Deštné jako malý Špindlerův Mllýn

O čem psát však bylo také doma v Deštném. Dnes jde o známé turistické středisko a bývalo jím už před druhou světovou válkou. "Dokonce máme i záznam o tom, že Deštné mělo být v té době jako malý Špindlerův mlýn. Už tu fungovaly hotely jako Praha, Orlice, Alba - s českými majiteli. Byli to bohatší podnikatelé ze zdola, kteří tu kupovali chalupy. Je tedy pravda, že hotel Praha postavil Němec, ale koupil ho Čech z Prahy. I Panorama byla česká turistická chata - Josefa Pilnáčka z Hradce Králové. Podnikové chaty se pak tady začaly stavět už někdy v 50. letech, ale větší boom přišel v 60. letech," připomíná Jan Hlaváček.

A v Deštném to žilo: "Pan Pácha píše o tom, jaké zábavy se tady konaly. Na Panoramě, v Národním domě, na Orlici. Pamatuji doby, kdy to nebylo ještě uzavřené. Začátkem 60. let se tu konaly třeba tři zábavy v jeden den, lidé se sdružovali a některé party stihly za jeden večer obejít všechny."

Nová kniha, která prostřednictvím kronikářských zápisů deštenského holiče Antonína Páchy možná oživí vzpomínky ještě žijících pamětníků, by měla spatřit světlo světa příští měsíc.

Miluje historii, hory i skály

Na pokračování se s nimi mohli seznámit už čtenáři deštenského zpravodaje, pro který je Jan Hlaváček přepsal, upravil a doplnil. Historie je pro něj zálibou, ke které prý dozrál časem. Už v době, kdy v Deštném vznikl Vlastivědný aktiv a konaly se v Národním domě výstavy, vypomáhal v něm. Původním povoláním je však elektrikář a tělem a duší sportovec.

"Když jsem chodil po chalupách odečítat elektroměry, většinou mladí byli v práci a já se setkával se starými lidmi, kteří mi vyprávěli. Něco z toho v té paměti utkvělo, dnes už bych si to zapisoval, ale tehdy mě to ještě nenapadlo. Měl jsem jiné starosti a věnoval jsem se spíš sportu - horolezectví. V Deštném je silný horolezecký oddíl, v současné době má kolem 50 členů, i když jsou z různých míst. Já se občas snažím slézat skály dodnes, když to jde - jezdím do pískovcových oblastí - Adršpach, Ostaš a tak dále. Jinak kluci z našeho oddílu dělají velehory, ke konci roku se jim povedla dokonce jedna osmitisícovka," dodává Jan Hlaváček.