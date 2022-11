Jak Deníku potvrdil starosta Rokytnice v Orlických horách Luboš Michalec, dohoda padla - alespoň dočasná. "Domluvili jsme se, teplo je zajištěné do konce roku. Získali jsme čas a teď bude na nás, jak to dál vyřešíme. Musíme vyřešit tuto topnou sezonu, pak už se s tím bude dát něco dělat. Jednou z variant je, že odkoupíme zařízení my, ale těch variant je moře," popsal. Pomoci městu rozluštit tajenku v otázce jak dál má externí firma.

Krátkodobá odstávka od tepla a teplé vody postihla stovky obyvatel Rokytnice už ke konci srpna. Nepříjemnou situaci, do které se dostali, zapříčinilo letošní prudké zdražení dřevěných pelet, které tu slouží k výrobě tepla. Dodavatel nárůst ceny přestal zvládat. Podle vedení města situace znovu vygradovala na konci září, kdy dodavatel tepla městu sdělil, že nemá další peníze na nákup paliva. Město následující den zajistilo dodávky do jeho už prázdných zásobníků. Díky tomu k dalšímu přerušení dodávek nedošlo a prostřednictvím e-mailové korespondence prý byly rámcově domluveny podmínky další spolupráce.

Firma v Rokytnici v Orlických horách večer obnovila dodávku tepla

"Okamžikem, kdy dodavatel tepla přistoupil na dodávku paliva ze strany města, původní smlouva o dodávkách tepla byla fakticky ukončena. Spolupráce v novém formátu probíhala od 30. září do 4. listopadu bez problémů," zdůraznil starosta.

Nakonec se domluvili

Minulou sobotu postihlo přerušení dodávek zhruba polovinu obyvatel dvoutisícového města, jednalo se přibližně o 350 domácností na sídlištích, ale také o obyvatele zařízení pro seniory Domov na Stříbrném vrchu. Problému musela čelit i základní škola, do jejíchž lavic po neděli znovu usedli žáci. Jednatel Ekoenergy Moravia Luděk Koch uvedl, že po odstoupení od smlouvy ze strany města, o němž zastupitelstvo rozhodlo v říjnu, už topil jen z dobré vůle a požadoval přes půl milionu korun za vícenáklady spojené s pořizováním zdraženého paliva.

Nicméně podle modelu, který fungoval v týdnech před listopadovým přerušením dodávek, se má nyní v Rokytnici vytápět až do 31. prosince. Městská společnost Centep, která teplo po městě rozvádí, bude platit firmě Ekoenergy Moravia za provoz kotlů a výrobu tepla 386 korun za gigajoule bez DPH, ale sama dřevěné pelety pořídí a zaplatí. Město se také dohodlo na tom, že dodavateli proplatí vícenáklady od jara s tím, že podklady pro ně městu předloží ve středu.

Přímotopy jedou, voda bublá v hrncích. Rokytnice je stále odstřihnutá od tepla

"Dohodli jsme se hlavně ke spokojenosti pro občany, to je důležité. Doufám, že vedení města splní to, na čem jsme se dohodli. Budeme topit do 31. prosince v nějakém režimu za částku 386 korun za gigajoul bez daně, kterou jsme si dohodli s tím, že oni budou dodávat palivo. V té dohodě je také to, že nám zaplatí vícenáklady, které vznikly od března letošního roku do 3. října a město zadá externí firmě, aby zpracovala posudek, jaké možnosti budou ohledně veřejné zakázky. My požadujeme dobu trvání smlouvy do roku 2027 - tak, jak byla ta původní. Je to z toho důvodu, že na tento rok máme vázané splátky za technologie," vysvětlil Koch.

Budoucímu odkupu se prý firma nebrání. "Ale priorita je pro nás rok 2027. Protože zařízení je součástí našeho podnikání a slouží nám jako reference do dalších veřejných zakázek, když se o ně hlásíme. Zbavovat se ho není to pravé. Rádi bychom pokračovali a teď to je na straně města, aby všechno bylo v pořádku," dodal Koch.