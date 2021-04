Vnitřní expozice památek na své první letošní návštěvníky ještě čekají. Do hradu Potštejn však mohou vstoupit už nyní, alespoň virtuálně.

Hrad Potštejn byl sídlem loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna. V roce 1339 hrad obléhal se svým vojskem budoucí císař Karel IV., dobyl ho. Mikuláš z Potštejna byl při obléhání zabit a jeho sídlo pobořeno. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Stačí kliknout na obrázek a bez výšlapu na návrší, na němž se tato dominanta Podorlicka nachází, se člověk ocitne přímo u ní. Je na každém z návštěvníků, jestli se chce rozhlédnout do okolní krajiny nebo se vypráví do útrob hradu. Uvnitř si může prohlédnout kočár, rytířské brnění a "prozkoumat" lze i další části hradu a to, co z něj zbylo.