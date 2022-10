Račte vstoupit do lesa, kouzelné zahrady i světa gastronomie. V Častolovicích!

/FOTO, VIDEO/ Už jen hodiny zbývají do otevření 22. ročníku největší amatérské zahrádkářské výstavy v Česku. Začíná ve čtvrtek a bude stát za to, nahlédli jsme do zákulisí příprav Zahrady východních Čech v Častolovicích a máme pro vás ochutnávku, a to pořádnou. Podívejte se, třeba i na to, jak se sází houby do lesního zátiší, které na výstavě vyrostlo.

Račte vstoupit do lesa, kouzelné zahrady i světa gastronomie. V Častolovicích! | Video: Jana Kotalová