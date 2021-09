„Symbolicky zasadíme dub, aby naše zdraví bylo stejně pevné. Tento strom do Sadu nadějí v Rokoli věnuje obec Podbřezí, místo mého rodiště,“ prozradila iniciátorka Věra Fina a zároveň poděkovala tamní starostce Ester Horákové. Právě v její obci bude o pouhý týden později zasazen další strom.

Nyní nadešel čas k zasazení prvního stromu a to v lokalitě naprosto unikátní a výjimečné – v Rokoli, poutním místě opředeném pověstí o studánce s léčivou vodou, místě s magickou Cestou manželů. Stane se tak v neděli 19. září v 16 hodin a této slavnosti bude předcházet mše v kostele Panny Marie.

Věra Fina založila před několika lety pacientskou organizaci Jelimán, z.s. pro onkologické pacienty a pacienty v remisi poté, co si sama tuto náročnou cestu prošla, postoupila chemoterapie, radioterapie, amputací rekta a založení trvalé stomie.

