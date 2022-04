První kameny zmizelých najdete nedaleko synagogy v Palackého ulici. Na třech lesknoucích se kamenech jsou vyryta tři jména, za každým z nich se skrývá smutný osud - Jana a Anny Thorschových a jejich dcery Heleny, všichni byli zavražděni v roce 1943 v Osvětimi. Helence bylo teprve 6 let.

"Thorsh byl agent Raboch z Okresního města, jedna z klíčových postav. O kus dál byl Max Löwy, měli sklad uhlí. Byl důstojník, měl motocykl "laurinku", v románu to byl zasílatel Julius Wachtl, který se choval hřmotně, popíjel pivo a snažil se vystupovat jako že není žid. Antisemitismus byl i tady a lidé si to ani neuvědomovali a židé se tomu snažili po generace přizpůsobit, ale stále se na ně koukalo trochu jinak. Až na nějaké výjimky většina židů odsud pak skončila v Osvětimi," připomíná historik Arno Pařík.

Kameny zmizelých v Rychnově nad Kněžnou

Palackého ulice čp. 47

Milan Poláček (nar. 18. 10.. 1907)

Karel Poláček (nar. 22. 3. 1892)

Kamil Šťastný (nar. 8. 4. 1894)

Berta Šťastná (nar. 13. 9. 1901)

Palackého ulice č.p. 696

Jan Thorsch (nar. 25. 2. 1902)

Anna Thorschová (nar. 2. 2. 1911)

Helena Thorschová (nar. 14. 3. 1937)

Poláčkovo náměstí čp. 86/87

Theodor Deutschmann (nar. 17. 4. 1865)

Otto Deutschmann (nar. 3. 2. 1899)

Ella Deutschmannová (nar. 20. 6. 1908)

František Deutschmann (nar. 17. 9. 1931)

Jan Deutschmann (nar. 18. 7. 1935)

Františka Deutschmannová (nar. 25. 2. 1907)

Josef Deutschmann (nar. 25. 6. 1931)

Pavel Deutschmann (nar. 11. 5. 1934)

I "zasílatel Wachtl" se v budoucnu dočká svého kamene zmizelých. Už nyní ho má v Palackého ulici vedle svých příbuzných spisovatel Karel Poláček, před domem, v němž strávil kus svého života.

Jak připomněl místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček, když se Karel Poláček před 130 lety narodil, vypadal svět docela jinak: "Mnohé z toho, co bylo zničeno a nenávratně zmizelo, najdeme v jeho knihách a v podání, kterému se vyrovná jen máloco. Jsou vtipné, humorné, kritické i ironické a natolik pravdivé, že i když jejich protagonisty včetně autora samého nacisté povraždili, v Poláčkových knihách žijí dál, vedou řeči mezi sebou i s námi - čtenáři. Osud ho zavedl až tam, kde končí veškerá naděje, fyzicky ho zahubil a přece nad ním nedokázal zvítězit. To proto, že postavám a postavičkám svých příběhů, jejichž předobrazy často žily v tomto městě, vdechl když ne život věčný, tak schopnost při každém novém čtení znovu povstat z popela a zapomnění."

I to, že kameny zmizelých jsou umístěny v chodnících a lidé by o ně pomyslně měli zakopávat, má svůj účel - aby si jich lidé všimli a nezapomínali.

"Na naši historii nesmíme zapomínat, protože jak říká klasik: Kdo si historii nepamatuje, ten je odsouzen k tomu, aby ji opakoval," upomíná ředitel rychnovského Muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka.

Nemělo by se ani zapomínat na to, že oběťmi zrůdných ideologií se staly i děti. "Máme i edukační program věnující se obětem holocaustu, a to těm dětským. Dokonce jedno z nejmladších dětí - Věra Ledečová z Dobrušky byla teprve tříletá, když odjížděla transportem. Umřela v pěti letech, když odjela s maminkou do Osvětimi a už se nevrátily. Edukační program jsme nabízeli i v reakci na to, co se děje na Ukrajině. Vzniklo hnutí východočeská muzea a galerie proti válce a my jsme do něho zapojili do programu tématem o holocaustu. Je těžké, ale děti zajímá, ptají se. Vysvětlujeme jim, že se to týkalo jejich vrstevníků. Začalo to postupně různými zákazy, až došlo k nejhoršímu. Je třeba, abychom si dávali pozor na to, jak lehké je ztratit svobodu," upozorňuje muzejní pedagožka Martina Marxová.

Mezi prvními 15 kameny je hned pět, za nimiž se skrývají tragické osudy dětí.

"Těch dětských obětí bylo více, z těch všech židovských dětí z celého okresu Rychnov nad Kněžnou se vrátilo pouze jedno - Tomáš Lederer. Z necelých 300 deportovaných lidí přežilo dvacet. A nebylo to tak, že by se vrátily celé rodiny, ale například jeden člen rodiny. Tomáš Lederer se vrátil s maminkou, bez tatínka. Byli z Kvasin. Když se vrátili, z jejich domu jim dali jen dva pokoje na půdě. Majetek jim za války zabrali Němci, ale když přišli do Kvasin, tvrdili jim, že dům byl právoplatně prodán a nemají na něj nárok. V Kvasinách pak žili, ale v 50. letech se zapletli do letákové protirežimní akce, takže se ocitli na dva roky ve vězení, než přišla amnestie. Chvíli pak byli v Praze a nakonec emigrovali do Německa," uzavírá Martina Marxová.

Kameny zmizelých, nebo též Stolpersteine, jsou speciální kameny s mosazným povrchem instalované na chodník před dům, kde oběť holocaustu žila.



"Samotné slovo „Stolperstein“ je výrazem pro kámen, o který se zakopává nebo má zakopnout, a vznikly podle projektu německého umělce Guntera Demniga. Jedná se však především o trvalou připomínku obyvatel města Rychnov nad Kněžnou, kteří se stali obětí nesmyslné ideologie," uvedla knihovnice rychnovského muzea a hlavní organizátorka akce Irena Krejčí.



Datum 27. dubna pro pomyslné odhalení kamenů nebylo vybráno náhodně. Akce se konala v předvečer dne Jom ha-šo´a, tedy Dne památky na šo´a a hrdinství, který připomíná šest miliónů Židů, zavražděných během 2. světové války.



„Datum je odvozeno od výročního dne vypuknutí povstání ve varšavském ghettu. V České republice se připomínají oběti holocaustu například veřejným čtením jejich jmen,“ dodává Irena Krejčí.