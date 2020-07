Stačí vystoupat po cestičce kolem olešnického kostela a dát se vpravo. "Asfaltku" po chvíli střídá příjemná lesní pěšina, která milovníky výhledů po absolvování pár set metrů bezpečně dovede až do cíle - na novou rozhlednu na Feistově kopci. Otevřela se teprve v pondělí a táhne. Po cestě k ní potkávám hned několik skupinek návštěvníků, další jsou už nahoře nebo k ní teprve směřují.

"Jsme ze Solnice. Rozhledna se nám líbí. Byli jsme i na Deštné, ale tam už se nám nechce," říká s úsměvem a pohledem na děti Martin Kovaříček. "Protože tam je dlouhá cesta," vysvětluje jeho malá dcera Nela. "Líbí se mi tady cesta, je lepší než po nějaké asfaltce, alespoň pro mě," pochvaluje si Martin Kovaříček.

"Já jsem zvědavá na další rozhledny tady v okolí," svěřuje se další z návštěvnic na vyhlídkové plošině v nejvyšším - sedmém patře. Nabízí rozhledy na polský Lewin, na Bystřické hory, Orlické hory a Vrchmezí.

Konstrukci rozhledny ze žárově zinkové oceli s dřevěnými prvky navrhl Antonín Olšina (projektoval i rozhlednu Slunečná u Velkých Pavlovic, Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana u Březové nad Svitavou, Na Signálu na Horní Radechové - Slavíkově a další rozhledny). Dodavatelem stavby byla sokolovská firma Lemonta. Rozhledna byla postavena byla ve výšce 710 metrů nad mořem, na její vrcholek vede 140 schodů.

Rozhledna byla zkolaudována ve čtvrtek 16. července. Vstupné se neplatí, brána, která sem příchozí po stlačení tlačítka vpouští, slouží pouze pro sčítání návštěvníků. Turniket napojený na počítačový systém tak dává obci přehled o tom, kolik jich sem zavítalo.

"Lidé se hodně ptali, kdy otevřeme, bylo to několik desítek telefonátů, mailů. Rozhledna se oficiálně otevřela v pondělí 20. července. Od pondělí do středečního dopoledne tam přišlo okolo tisíce lidí. Je to docela nápor, ale zvládá se to," ujišťuje starostka Olešnice v Orlických horách Eva Stojková.

Obavy panovaly hlavně z toho, jak Olešnice zvládne nápor motorizovaných návštěvníků při omezené kapacitě parkovacích míst. "Naštěstí chodí průběžně a jsou i docela ukáznění. Nahoru se nesmí, parkuje se na náměstí, pak máme malé parkoviště u hřbitova, tři místa u točny autobusu a na panelce, jak se jede k panu Hartmanovi, se tři či čtyři auta vejdou," vypočítává možnosti parkování starostka.

Stavbu rozhledny inicioval už v roce 2011 majitel olešnického skiareálu Radko Hartman, který v místě vybudoval i Geologickou naučnou stezku. Nakonec rozhledna stanula spolu s dalšími až v rámci projektu Česko-polské Hřebenovky - východní části. Loni otevřená rozhledna na Velké Deštné vyhrála mimo jiné celostátní anketu o nejhezčí rozhlednu roku. Stavba té olešnické vyšla na více než 5 milionů korun a obci s jejím vybudováním pomohly dotační programy.

Rozhledna či Geologická naučná stezka přitom nebudou jedinými lákadly Feistova kopce. Už nyní se děti mohou těšit po vystoupání kopce na krále permoníků, který tu na ně čeká hned vedle laviček pod rozhlednou. Za králem permoníků sem prý co nevidět povede asi tříkilometrová stezka.

"Slavnostní křest rozhledny pak chystáme na 19. září, spojen bude s doprovodným kulturním programem na náměstí. Bude to i určitá náhrada za to, že jsme letos nemohli uspořádat Majáles," dodává Eva Stojková.