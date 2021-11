Minulý týden spustila střediska v Orlických horách sněžná děla a v jeho závěru se dočkala i první větší nadílky sněhu.

"Byla příjemná, ale není to ten rozhodující faktor. Kdyby napadlo půlmetru, tak by nám to plány uspíšilo. Pokud půjde vše dobře, předpoklad je, že bychom mohli jet od 10. prosince," říká Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který provozuje ski areál v Říčkách.

Také podle Petra Prouzy, jednatele společnosti provozující Ski centrum Deštné v Orlických horách, budou rozhodovat spíš mrazy: "Nějakých deset centimetrů prašanu, co spadlo, není ani na úpravu běžeckých stop, natož aby to v tuto chvíli mělo nějaký zásadní vliv na spuštění provozu. Pomáhají nám hlavně mrazy, které teď panují a dovolují nám zasněžovat. Plánujeme spuštění provozu v druhé polovině prosince, pokud se něco nezmění. Zasněžujeme oba areály Marta I a Marta II, pravděpodobně ten přírodní sníh ani nevydrží, uvidíme."

Přes 5 tisíc nových nákaz za týden. Nejhůře je na tom Rychnovsko a Hradec

To v Orlickém Záhoří, které láká na jeden z největších osvětlených běžeckých okruhů u nás, by ještě o něco naditější sněhovou peřinu přivítali. "Můžeme zahájit provoz i v sobotu, pokud bude přát počasí, ale třeba také za 14 dní. Těch prvních pár centimetrů prašanu, to je nic. Vjet do nich frézou, je z toho oraniště. Minimální vrstva, aby na okruh mohla vjet rolba, musí být alespoň 20 až 25 centimetrů," vysvětluje starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Přestože na svazích Orlických hor doposud neleží dostatečná sněhová pokrývka, nedočkavce už lákají. "Snažíme se lidem vysvětlit, když budou trpěliví, že se dočkají. Jsou celkem ukáznění, ale sem tam se někdo objeví. Snažíme se s nimi vždy komunikovat, například na facebooku, protože je to celkem i nebezpečná zábava pohybovat se teď po sjezdovce. Ať už z hlediska bezpečí třeba skialpinistů, tak samotné obsluhy, aby tam nenačali nějaký drát nebo hadici," upozorňuje Jan Duffek.

V současné době mohou skipasy kupovat pouze lidé s certifikátem potvrzujícím prodělání covidu v posledních 180 dnech či očkování proti onemocnění Covid-19.

"Bezinfekčnost se dokládá při koupi skipasu a ve vládních opatřeních je pak také uvedeno, že pokud je v personálních možnostech areálu, má dělat namátkové kontroly, například když lidé čekají u turniketu. Čekáme, kdy vláda přijde s něčím novým. Takže je i otázkou, kolik lidí bude moci na sjezdovku, jestli vůbec budeme moci být v provozu," uvažuje Jan Duffek.

OBRAZEM. Semechnice se mění, vyrostla tu nová zástavba

Návštěvníci hor by měli počítat také s tím, že si na některých sjezdovkách připlatí, i když Orlické hory budou patřit stále k těm levnějším.

"Stoupaly ceny energií včetně nafty a kromě toho rostou mzdy, samozřejmě nějaký tlak na zdražování je, ale nechceme zdražovat nijak dramaticky," podotýká Petr Prouza, podle něhož zájem o skipasy zatím nikterak velký není, lidé vyčkávají.

"Zájem o on-line prodej skipasů roste každým rokem. Loni jsme ho ještě posílili o jednu technologii, je to zařízení, které se jmenuje pick up box. Lidé, kteří jedou poprvé do našeho areálu, nemusejí stát frontu na pokladně a nepotřebují dopředu čip karty. Objednají si tarif a na pick-up boxu si ho vyzvednou. Pokladny ale budou fungovat dál. Jinak jsme asi jeden z mála areálů, který nechal ceny na úrovni loňského roku. Vedly se kolem toho velké debaty. Nakonec jsme si řekli, že po zvážení všech okolností, cenu nezvýšíme. Chceme, aby základna našich návštěvníků zůstala co nejvíce široká a ta cena nebyla pro lidi důvodem, pro nepřijet," dodává Jan Duffek.