Národní divadlo zvenku i zevnitř, portrét jeho prvního ředitele, dobrušské památky – to jsou náměty, které se objevily na vítězných pracích dětské výtvarné soutěže uspořádané na počest F. A. Šuberta, rodáka z Dobrušky, od jehož jmenování ředitelem Zlaté kapličky uplynulo letos v březnu kulatých 140 let.

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhlo 11. května. | Foto: Dana Ehlová

Vyhlášení vítězů proběhlo 11. května za účasti místostarosty Jana Špačka v krásných prostorách synagogy, stojící symbolicky na Šubertově náměstí. V soutěži se sešlo nečekané množství prací – celkem 137. Všechny obrázky vystavili organizátoři v čele s Pavlou Žďárkovou, vedoucí vlastivědného muzea, po celý duben ve vestibulu místního kina, kde zároveň probíhalo hlasování veřejnosti. Dohromady bylo odevzdáno 1394 hlasů.

Vítězové, kteří získali zajímavé ceny, reprezentují školy a školky širšího regionu, a tak mezi nejúspěšnějšími nechyběli žáci z Valu, Dobrého nebo Českého Meziříčí a samozřejmě také z Dobrušky. Těšit se navíc mohou na stolní kalendář města pro příští rok, jenž vznikne z kompletního souboru soutěžních prací - obrázky tak vlastně budou vystaveny mnohem déle a zhlédne je mnohem více lidí.

Osobnost významného rodáka rezonovala v synagoze i v podvečer. S velice zajímavou přednáškou Dramatik F. A. Šubert vystoupil pedagog, teolog a filozof Martin Chadima. Připomněl, že se Šubert narodil jako jedno z devíti dětí do chudé rodiny. Přestože se výrazně neprosadil jako dramatik, úspěšně mnoho let řídil po obnově Národní divadlo. Stabilizoval ho finančně, otevřel mu cesty do evropských divadel a také částečně profesionalizoval soubor. I když pocházel z maloměsta v poněkud zapomenutém kraji a měl pouze střední vzdělání, byl - moderně řečeno – uznávaným manažerem s moderními vizemi, které dokázal realizovat. Pověstné se staly například jeho „divadelní vlaky“, jež do Prahy svážely návštěvníky z mnoha koutů země i zpoza hranic.

Letošní, rozšířená a výrazně obohacená, Šubertova Dobruška skončila. Osobnost Františka Adolfa se ale bude v jeho rodišti připomínat i nadále – například letní hrou, kterou připravilo opět muzeum.