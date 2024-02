Jaro v únoru? První čápi jsou tu. Brzký návrat ale nemusí vždy dopadnout dobře

Irena Voříšková

/FOTO, VIDEO/ Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, říká jedna dobře známá pranostika. Jenže svátek svatého Řehoře připadá až na 12. března. Čápům jako by to bylo jedno, nad hlavami nám na některých místech poletují už od druhé poloviny února. Jaro přichází mílovými kroky, vrací se tažní práci, ale nemusí to pro ně vždy dobře dopadnout.

Podívejte se na záchranu jedné čápice z Vrchlabí. | Video: Jaro Jaroměř