Už konkrétních rozměrů a podoby pomalu nabývá nová výrobní hala na okraji Opočna. Buduje se v sousedství silnice vedoucí na obec Mokré. Smlouva na prodej pozemků města byla s investorem podepsána na sklonku roku 2020, první výkop proběhl v červnu loňského roku. Svoji výrobnu tu hodlá otevřít společnost PZP Heating z Dobrého z Dobrušky, největší český výrobce tepelných čerpadel. Hotovo by mělo být na přelomu letošního dubna a května.

"V současné době máme asi 80 zaměstnanců, v nové hale počítáme až se 150," sdělila marketingová manažerka Lucie Kábrtová.

V Týništi budou stát nové skladové haly

Také na okraji Týniště nad Orlicí vyrostla před dvěma lety nová výrobní hala, vytvořena byla na míru japonskému výrobci automobilových výfukových katalyzátorů, který si ji pronajal. A nezůstane při jedné. Do pozemků v jejím sousedství se už před časem zakously stavební stroje. Investiční skupina DRFG v Týništi navazuje na předchozí etapu z roku 2020 a vystaví zde další dvě haly, které nabídnou přes 26 tisíc metrů čtverečních moderních skladovacích ploch. Hotové budou ještě letos.

Podle generálního ředitele zmíněné společnosti Petera Hlaváče je logistika aktuálně nejžádanějším realitním sektorem a v této oblasti je historicky nejvyšší poptávka: "V České republice je téměř plná obsazenost. Skupina tímto projektem posiluje svoji pozici v aktuálně nejdynamičtějším realitním sektoru průmyslových a logistických nemovitostí. Silná poptávka a omezená nabídka nových pronajímatelných ploch v tomto segmentu zajistily historicky nejnižší míru neobsazenosti.“

Začne příprava pozemků pro budoucí investory

Příchod nových investorů se očekává v rozšiřující se části průmyslové zóny Solnice - Kvasiny, jejíž příprava má začít letos.

"Chystáme pobídky pro budoucí investory. Teprve poté, až nám dají nabídky, s čím se tam chystají, budeme vědět, co v průmyslové zóně vznikne. V současné době je pouze předpoklad, že by tam mohlo být maximálně pět hal, ale může se také stát, že vzniknou místo nich tři velké. Zónu musíme nejprve připravit, vybudovat inženýrské sítě, nyní budeme připravovat výběrové řízení. Bude třeba vybudovat komunikace, vzniknout tam dva mosty - jeden železniční, jeden silniční, dále kruhová křižovatka, území obsahuje asi 80 stavebních objektů. Je to velká akce, která se bude realizovat na čtyři etapy," uvedla Jana Jiráňová, vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji CIRI.

S rozšířením průmyslové zóny souvisí i budování obchvatů měst a obcí, některé má ve své kompetenci kraj, jiné spadají do gesce ŘSD. Hotová je zatím první etapa obchvatu Opočna a obchvat Domašína. Příští rok se plánuje dokončení přeložky silnice, která má od dopravní zátěže ulehčit Doudlebám nad Orlicí.

Jak v nedávném rozhovoru připomněla Jana Jiráňová, s významnou akcí počítá Správa železnic, představuje vybudování železniční stanice Lipovka, jejíž součástí bude velké překladiště. Produkce z průmyslové zóny se tak bude moci přesunout na koleje: "Stavba by měla zahájit v roce 2022, 2023. Vznikne tam desetikolejní překladiště, které by mělo ekologicky pomoci k navýšení přepravy po železnici."