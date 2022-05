"Je tady dokončených 8 tisíc metrů čtverečních z celkové plochy haly o 16 tisících metrech čtverečních, máme tak k dispozici ještě 8 tisíc a 9 tisíc metrů čtverečních. V tuto chvíli probíhá jednání s několika zájemci, ale zatím není podepsána smlouva, takže jejich jména nemůžeme zveřejňovat. Obě haly budou dokončeny v průběhu příštích měsíců. Většinou stavba zabere šest měsíců, od přípravy pozemků až k dokončení hrubé stavby. Potom trvá ještě několik měsíců, kdy si noví nájemce doinstaluje technologie a spustí provoz," říká Karel Taschner, PR a marketingový manažer společnosti Panattoni, která průmyslový park v Týništi nad Orlicí rozšiřuje.

Na státovce I/14 přibudou vjezdové brány, úsekové měření i kruhový objezd

Korona rozcupovala logistické řetězce

Volné lokality stále vyhlíží.

"Poptávka po logistických a výrobních nemovitostech je stále větší. Hrají v tom roli dva faktory, jedním z nich je stěhování výroby z Asie zpět do Evropy a ten druhý je obrovský nárůst e-commerce (internetového obchodu). Pandemie corony zpřetrhala logistické řetězce, které byly nastaveny na neustálý tok zboží. Zastavením se zjistilo, že spoustu materiálu není možné dovážet a čekat, až dojede. Některé věci je třeba vyrábět co nejblíže běžné spotřebě. Česká republika má rekordní obsazenost budov, volná plocha je v řádu jednotek procent, proto i výstavba nových hal ve všech regionech včetně tohoto nabývá na rychlosti," vysvětluje Karel Taschner.

Jak pak upozorňuje, svůj význam má v poslední době také European Green Deal - Zelená dohoda pro Evropu: "V podstatě předepisuje snižování uhlíkové stopy. Samozřejmě doprava materiálu ze vzdálených lokalit v sobě uhlíkovou stopu nese. Dnes je trendem, aby výroba a koncová spotřeba byly od sebe v co nejkratší vzdálenosti. Proto vznikají potřeby na nová logistická centra nebo i výrobní centra co nejblíže velkých aglomerací nebo ideálně co nejblíže dopravní infrastruktuře. Další je i ekonomické hledisko, čím kratší doprava, tím je levnější a současně i CO2 stopa, která je s tím spojená, je menší."

Ze slavnostního otevření. Dokončená a již otevřená část nové haly v Týništi zaujímá plochu 8 tisíc metrů čtverečních.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

V části haly, která nyní byla v Týništi otevřena, našla moderní zázemí společnost Cargo, bude tady provozovat sklad pro svého klienta, českou značku domácích elektrospotřebičů Concept.

„Chtěli jsme pro našeho klienta vybudovat jedno společné distribuční centrum pro český trh, které zkonsoliduje veškeré logistické činnosti od vykládky kontejnerů až po provozování e-shopu. Díky nasazení našich zaměstnanců a partnerů a dlouholetým zkušenostem v logistice se nám to i při současných, ne zcela příznivých podmínkách z hlediska rostoucí inflace a nedostatku materiálů podařilo v rekordním čase," uvedl generální ředitel společnosti C.S. Cargo Petr Volák.

"V menším kolektivu se pracuje lépe"

Ve skladu bude probíhat vykládka zboží dovezeného z výroby, jeho třídění, balení a odeslání či rozvoz podle požadavků zákazníků. „V souvislosti s expanzí prodejů jsme spolu s C.S.CARGO hledali prostory v blízkosti centrály naší společnosti. Vhodná lokalita a moderní vybavení skladu nám umožní zrychlit a zjednodušit distribuci zákazníkům a maximálně zefektivnit naše logistické procesy. Za velmi přínosné považuji i možné rozšíření skladových prostor v případě potřeby," zhodnotil Jindřich Valenta, majitel společnosti Jindřich Valenta – Concept.

"Je tady deset pracovních míst, ale zároveň jsme dohodnuti se zákazníkem Concept na převzetí jeho zaměstnanců," prozrazuje dále Petr Volák.

Pracovat by tu mělo do dvaceti zaměstnanců. Zda k nim přibydou další, bude odvislé od požadavků zákazníka. Nárazově na vykládku kontejnerů chce pak firma využívat brigádníky. Sehnat volnou pracovní sílu v regionu, v němž je silným konkurentem pro ostatní firmy automobilka, není jednoduché. C. S. Cargo sází na prostředí menšího pracovního kolektivu.

"V automobilkách máte jistotu, vyšší mzdu, než nabízejí jiní zaměstnavatelé, ale je to i určitá rutina, velký kolektiv lidí a ne všem se to musí líbit. Tady jste mezi deseti až dvaceti zaměstnanci, nechci říct, že to je úplně jako rodinná firma, ale v menším kolektivu se pracuje lépe. Nejste to číslo v pořadníku, všichni se znají jménem," dodává Petr Volák.

Průmyslový park Týniště nad Orlicí



Už v roce 2020 obsadila areál o celkové ploše 22 tisíc m2 japonská společnost Cataler Corporation, která vyvíjí a vyrábí katalyzátory pro automobilový průmysl, motocykly, běžné další spalovací motory a elektrody palivových článků. V Týništi nad Orlicí otevřela svoji první pobočku v Česku.



Nové haly v sousedství buduje společnost Panattoni. Ta začala působit v tomto městě už před deseti lety zahájením výstavby první haly pro společnost Assa Abloy (v týnišťském závodě se vyrábějí autozámky).-



„Těší mě, že jsme mohli na tento úspěšný projekt navázat právě s logistickou společností C.S.CARGO. Společnými silami tak umožňujeme další růst lokálním podnikatelům. Věřím, že pro ekonomický rozvoj regionu bude projekt Panattoni Park Týniště velkým přínosem,“ doplňuje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.