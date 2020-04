V ulicích Solnice a Kvasin se tu a tam objeví matky či otcové v rouškách na procházce se svými ratolestmi. Pro řadu z nich poslední směna skončila už ve středu 22. března, kdy se zastavily výrobní linky kvasinské automobilky. Odstávka, která tu měla trvat do 5. dubna, se už dvakrát prodloužila a zaměstnanci se sem nevrátí dříve než 20. dubna.

"Stihneme v klidu porodit aniž bych se bála že se chlap v práci nakazí," oddechla si jedna z nastávajících maminek.

Panují však i obavy, co bude dál, s nimiž se lidé svěřují v diskuzích na facebooku, jako Jiřina Pohlová: "Už aby to skončilo a vše se vrátilo do normálu. Tohle nás všechny hodně zasáhne, až to skončí."

"Volno doma trávím prací, doháním, co jsem nestihl," říká jeden ze zaměstnanců automobilky Václav Žítek.

Na facebooku prý také sleduje diskuze, v nichž se někteří lidé svěřují, že se jim už po práci stýská. "Myslím si, že i kvůli penězům," míní a věří, že se případné propouštění automobilce vyhne.

Nezastavil se život jen tam, napojena je na ni řada dalších výrobců.

"V průmyslové zóně Kvasiny se současně s automobilkou zastavily všechny dodavatelské firmy a agentury práce. Dodavatelské firmy jsou navázány na automobilku a dá se tedy předpokládat, že odstávka výroby bude ukončena současně v celé průmyslové zóně," uvedla Lia Tlustá z rychnovského Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny.

V průmyslové zóně pracuje přes 4400 cizinců. "Většina z nich, téměř 3 400 jsou Poláci, kteří do práce dojíždějí z Polska. Téměř nikdo z nich v průběhu odstávky výroby v Čechách nezůstal. Dále jsou v regionu zaměstnáni také občané ostatních evropských zemí, kteří v České republice často žijí trvale. Obracejí se na nás hlavně občané třetích zemí, v regionu je jich přes 700 osob, nejčastěji z Ukrajiny. Tito zahraniční zaměstnanci v našem regionu většinou zůstali, aby byli připraveni na spuštění výroby," sdělila Lia Tlustá.

Jak jim Koordinační centrum pomáhá?

"Občané Ukrajiny se na nás obracejí, abychom jim zprostředkovali poradenství v otázkách cizinecké legislativy, například prodloužení jejich pobytu v České republice. Přes zaměstnavatele a ubytovatele cizincům zasíláme informace o možnostech řešení jejich situace," vysvětlila koordinátorka centra.

Pro cizince ubytované v regionu také Koordinační centrum s pomocí rychnovského starosty Jana Skořepy, Českého červeného kříže a facebookové skupiny Šijeme roušky – okres Rychnov nad Kněžnou zajistilo roušky. "Moc všem děkujeme. S pomocí Center pro Integraci Cizinců jsme vytvořili informační letáky v rodných jazycích cizinců a městská policie zajistila jejich roznášku na ubytovny. Probíhala i osobní setkání pracovnic centra se skupinami cizinců přímo na ubytovnách, kde jsme rozdávaly roušky a zodpovídaly dotazy cizinců. Dlouhodobě spolupracujeme i s praktickými lékaři, Krajskou hygienickou stanicí, policií, správci ubytoven a dalších ubytování, starosty, zaměstnavateli a podobně. Pomáháme, aby se aktuální informace dostávaly tam, kde jsou potřeba," vysvětlila Lia Tlustá.

Cizinci prý řeší svou současnou situaci stejně jako ostatní. "Tedy jsou v soukromí, dodržují omezení pohybu, nosí roušky a doufají, že se výroba spustí co nejdříve," dodala.