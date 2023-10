Budování infrastruktury pro rozšíření stávající průmyslové zóny za 670 milionů korun začalo před necelým měsícem. Zázemí pro příchod dalších firem by mělo být hotové do konce roku 2025.

„Automobilka má samozřejmě řadu pozitivních dopadů, ale přináší i negativa. Odliv lidí se týká strážníků, zaměstnanců městských úřadů, ale i státní policie. Pokud vás limitují tabulky a platové stupně, tak nelze konkurovat. To vám řekne každý starosta. Volné pozice vysává jediná průmyslová zóna,“ konstatuje starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík.

Nezaměstnanost je na Rychnovsku dlouhodobě nejnižší v kraji. Zároveň jde o poměrně malý region a zvýšení počtu volných míst o několik desítek přináší zvýšení nezaměstnanosti o desetiny procenta.

Pokud se bude automobilovému průmyslu nadále dařit, bude podle Horáka poptávka po lidech minimálně stejná jako nyní. Ostatní se tomu budou muset přizpůsobit.

„Je pravděpodobné, že i v budoucnu bude v regionu zaměstnanců málo. V celém kraji trvá převis poptávky po pracovní síle. A to i za situace, kdy v republice pracují desítky tisíc Ukrajinců. I pokud by se autoprůmyslu nedařilo, skončili by především pracovníci z Polska a z agentur. S tím se v podstatě nedá dělat nic jiného, než se tomu přizpůsobit a platy navýšit. Samospráva musí zvážit priority a rozhodnout se, do čeho je schopna peníze dát. A u soukromých podnikatelů je to otázka rentability. Pokud by je situace tlačila do takového růstu mezd, že by se jim to nevyplatilo, pravděpodobně by z regionu začali odcházet,“ odhadl Horák.

Do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny stát od roku 2015 napumpoval miliardy korun. Jen na současné budování infrastruktury poskytne Ministerstvo průmyslu a obchodu 410 milionů korun. Obrovská podpora podle kritiků svědčí o nezdravé situaci z hlediska podnikatelského prostředí i trhu práce.

„Je otázka, co je to pokřivení trhu práce. Je pravda, že je z tohoto pohledu nevyrovnaný. Jeden velký zaměstnavatel a firmy kolem ovlivňují subjekty okolo sebe. Na druhou stranu je to stále menší pokřivení trhu práce než různé příspěvky, které byly v minulosti poskytovány v rámci antiviru a podobně,“ připomněl Horák.

Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny má rozlohu asi 40 hektarů. Budovaná jižní část má 32 hektarů, z toho pro budoucí investory bude připraveno 22 hektarů. „Těchto 22 hektarů bude připravených například pro zpracovatelský a lehký průmysl, případně pro výzkum a inovace. Investor, který bude mít zájem přijít do tohoto území, musí splňovat podmínky, které máme dané dotací. S žádnými investory nejednáme, čekali jsme na zahájení přípravy území pro jižní část zóny," řekla před časem ČTK vedoucí oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací Jana Jiráňová.

Větší rozmanitost zaměření podniků v průmyslové oblasti by měla být přínosem pro budoucí ekonomickou stabilitu regionu včetně trhu práce.

„Z pohledu budoucího vývoje je vždy lepší, když je variabilita větší. Pokud by tam byly pouze firmy soustředěné kolem automobilky, bylo by obrovským rizikem, že případný pád Škodovky nebo omezení její výroby by rapidně dopadl na celou oblast. Přítomnost firem z jiných oblastí je menším rizikem, že v uvozovkách krachne všechno najednou. Rozmanitost je vždy lepší,“ konstatoval Martin Horák.

Sdružení tří firem M-Silnice, Eurovia CS a Chládek a Tintěra Pardubice postaví v přípravě území pro nově budovanou jižní část zóny více než 80 stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury. Projekt kromě investic do silnic a železnice zahrnuje také vodovody, kanalizace, přeložky vodních toků, plynovodů a elektrického vedení nebo vybudování suchého poldru. Vjezd do zóny bude přes nedávno vybudovaný kruhový objezd na I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou.

„Přípravu území pro tuto průmyslovou zónu jsme odstartovali loni výstavbou pětiramenné okružní křižovatky za 31 milionů korun, kterou bude možné v budoucnu napojit na plánovanou komunikaci směřující do zóny," řekl náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal