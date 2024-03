Průmyslová zóna u Solnice se rozpíná a její nová část Solnice - jih nyní čeká na nové investory. Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků.

Průmyslová zóna Solnice - jih | Foto: KÚ KHK

Už od loňského podzimu se buduje potřebná dopravní a technická infrastruktura v nové průmyslové zóně Solnice - jih a Královéhradecký kraj připravuje prodej tamních pozemků. Návrh podmínek už schválila rada kraje.

„Investice do rozšíření průmyslové zóny je jedním z kroků, jak se Královéhradecký kraj podílí na rozvoji celého regionu a vytváření nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V souvislosti s tím připravuje projekty nejen v oblasti dopravy, ale i ve školství, bezpečnosti a zdravotnictví. Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Míra nezaměstnanosti na Rychnovsku přitom patřil dlouhodobě k nejnižším v Česku, a to především díky automobilce Škoda Auto v Kvasinách a jejím dodavatelům, kteří tu také mají své závody. To však přináší i komplikace v souvislosti s chybějícími obchvaty. Stávající nápor těžké dopravy města a obce dusí, určité odlehčení má přinést i modernizace železniční trati, na níž by se část nákladu mohla přesunout.

„Díky této investici dojde ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy, kdy dojde k modernizaci trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správy železnic do rozšíření její kapacity,“ zmínil dále hejtman.

Kraj chce získat vhodné investory, kteří na území průmyslové zóny umístí svůj záměr, vytvoří nová pracovní místa a svou investicí významně přispějí k ekonomickému rozvoji na regionální i celorepublikové úrovni. Pozemky kraje určené k prodeji tvoří ucelenou plochu potřebnou pro vybudování jižního rozšíření stávající průmyslové zóny.

Celkem kraj nabízí k prodeji pozemky o rozloze 216 126 m2, přičemž pro prodej pozemků kraj určil tyto podmínky:

- Kupní cena pozemků bude odpovídat minimálně jejich obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku, která činí 1 200 korun za m2.

- Minimální výměra nabízených pozemků činí 25 000 m2.

- Prodávané pozemky nesmí být užívány pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ – NACE – 10-33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických služeb, v technologických centrech, a to minimálně po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

„Královéhradecký kraj tímto oznamuje zahájení prodeje pozemků a vyzývá potenciální zájemce k předkládání poptávek. Zájemci si mohou vyžádat dokumentaci o koupi pozemků. Dokumentace bude obsahovat veškeré informace a podklady potřebné pro uskutečnění prodeje pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury, kterou kraj buduje. V posledním kroku zájemci podají ve stanovené lhůtě poptávky obsahující mimo jiné jejich investiční záměr,“ upřesnil postup první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Podrobné informace o zahájeném prodeji pozemků budou zveřejněny na webových stránkách Centra investic, rozvoje a inovací.

Nová průmyslová zóna Solnice-jih bude napojena na veřejnou infrastrukturu jak z hlediska dopravního, tak i z hlediska zásobování energiemi, vodou a odkanalizováním splaškové a dešťové vody. Odtokové poměry území budou redukovány suchým poldrem a navrženými retenčními nádržemi. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

S využitím tiskové zprávy