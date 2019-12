/FOTOGALERIE/ Dnešním jménem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou má za sebou dlouholetou historii. Vyšší odborná škola navazuje na dnes již šedesátiletou tradici rychnovské střední průmyslové školy.

Učitelský sbor začátkem 70. let. Na snímku se nachází například Josef Krám, Oldřich Richterek, Josef Bahník, Jaromír Fridrich, Alois Pivec, ředitel Jaroslav Sloupenský a další. | Foto: archiv Josefa Kráma

Patřila do malé skupiny škol, na kterých od roku 1992 do roku 1996 probíhalo experimentální ověřování vyššího odborného studia. Následně byla v roce 1996 jako jedna z prvních zařazena do nově vznikající sítě vyšších odborných škol. Škola nabízí široké spektrum oborů a činností. Prostřednictvím dobových snímků si připomeneme, jak se v ní učilo v minulosti.