Ústí n. O. - Hromada dárků pod stromečkem, bujaré oslavy a Coca Cola s logem Santa Klause? Vánoční svátky ale mohou vypadat také jinak a zajímavou nekomerční alternativu ve znamení křesťanských tradic nabízejí také letos všem Oušťákům členové místní římskokatolické farnosti.

Vladislav Brokeš | Foto: archiv

Letos poprvé oslovují prostřednictvím letáků všechny domácnosti ve městě a zvou obyvatele města nejen na bohoslužby, ale také další společné akce.



Živý betlém pro všechny Oušťáky



„Lidé v Ústí asi úplně přesně nevědí, čím naše farnost a společenství v adventu a o Vánocích žije. Tak jsme si řekli, že bychom o letošních svátcích rádi nabídli duchovní prožívání ve společenství s dalšími lidmi, kteří neberou Vánoce jenom komerčně, ale chtějí je skutečně prožít,“ vysvětluje děkan místní římskokatolické farnosti Vladislav Brokeš a hned přibližuje některé z bodů „áčtyřkového“ letáku, který by měli obyvatelé Ústí co nevidět najít ve svých poštovních schránkách: „Nesmím zapomenout na půlnoční, máme totiž hned dvě. První o půl třetí je určena dětem, které už o půlnoci nemohou přijít. Snažíme se, aby hudba v kostele přinesla opravdovou radost, proto jsme spojili oba naše sbory, které secvičily vánoční koledy. Na Štěpána chystáme už tradičně živý betlém na ústeckém náměstí.“

Ústecká farnost se rozhodla jít lidem naproti a zmiňovaný živý betlém pojala, s trochou nadsázky, doslova interaktivně. Kdo z přihlížejících bude mít zájem, může se do průvodu, nejlépe v dobovém oblečení, osobně zapojit. „A daří se nám to, loni se sešel průvod asi padesáti lidí. Věříme, že letos, i díky pozvání, jich přijde ještě víc. Myslím, že v pastýřském oblečení na takovéto neformální akci si Oušťáci svátky ještě více užívají,“ míní duchovní.

Ohňostroj a advent? To nechápu…



Vladislav Brokeš při povídání o adventu a Vánocích neopomíjí ani jejich podobu v Ústí, která je podle něj v některých ohledech přinejmenším zvláštní. „Nemám nic proti Ústeckým Vánocům jako takovým, je dobře, že vzbuzují ve městě nějakou aktivitu. Ale když se podívám na jejich program, tak ten nemá s Vánocemi opravdu mnoho společného. Nebýt živého betléma, tak Ústecké Vánoce končí třiadvacátého prosince, čili ještě před tím, než svátky doopravdy začínají. Jsem trochu smutný ze špatné interpretace Vánoc, pokud v nich dějinná událost narození Ježíše Krista chybí a zbudou pouze jakési bizardní trhy a společenské akce,“ říká oblíbený ústecký farář a pozastavuje se také nad další ústeckou specialitou, kterou je pompézní ohňostroj na první adventní neděli: „Co by si tak řekli muslimové, kdybychom v rámci přebírání tradic odstartovali jejich Ramadán ohňostrojem? V Ústí tak začíná advent, období klidu, to nechápu.“



Loni povečeřel s bezdomovcem



Pro duchovní je poklidný advent více méně iluzí a také Vladislav Brokeš přiznává, že se má v prosinci „co otáčet“. I přesto chvíli oddechu našel. „Na první adventní neděli jsem říkal, že se člověk má ztišit, udělat si čas na rodinu a přátele. Hned za týden jsem lehl s chřipkou a mohl se utišit,“ zažertoval děkan ústecké farnosti, jenž už má před „dnem D“ jasný vánoční recept: čtení evangelií, koledy, půlnoční a ryba s bramborovým salátem. „Mé Vánoce jsou ale hlavně uprostřed lidí, těším se na setkání a mše svaté,“ říká Vladislav Brokeš a přidává ještě štědrovečerní „perličku“: „Loni mi sestra přivezla rybu a salát. Večeřeli jsme s kněžími, pozvali paní varhanici a přišel mezi nás také jeden bezdomovec. Mělo to báječnou atmosféru!“

