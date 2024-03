V menších skupinách i zcela osamoceně se ve středu vydali po silnici číslo 11 z Vamberka do Hradce Králové na zpáteční trasy z Krchleb či Záměla přes Kostelec a Doudleby nad Orlicí do Blešna a ze Zdobnice přes Rybnou nad Zdobnicí do Týniště nad Orlicí. Po silnici číslo 14 vedly trasy z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky a Vamberka, z Ohnišova do Dobrušky, Nového Města nad Metují a Solnice a z Brocné do Solnice, Nového Města nad Metují a Vrchovin.

„Zemědělci sice sami volají po přitvrzení, ovšem jsou v situaci, kdy jarní práce mohou jejich účast na protestech omezit. A na to přesně hraje vláda, která s tím počítá. Dnes se přidáváme k celoevropským protestům a opět nehodláme provoz blokovat. Zatím to nechceme vygradovat tak, jak bychom si přáli, ale spíše na sebe upozornit den před summitem premiérů,“ vysvětlila ředitelka Okresní agrární komory Rychnov nad Kněžnou Rita Pernicová.

Bez asfaltu a v novém hávu. Historické centrum Opočna bude opět krásnější

Poklidnou jízdu bez komplikací pro ostatní účastníky silničního provozu avizoval i šéf zemědělské společnosti Zdobnice ze Slatiny nad Zdobnicí Josef Dušek, podle kterého je otázkou času, kdy farmářům dojde trpělivost. Politikům ještě dávají prostor, aby jim vyšli vstříc, ale nespokojenost s dosavadními jednáními je patrná i pod Orlickými horami.

„Tentokrát to ještě dramatické nebude. Čekáme také na to, jak dopadnou příští týden jednání v Bruselu, a zda se politici dohodnou na dalších úlevách pro zemědělce. Zřejmě to není poslední akce, protože zatím dostáváme pouze sliby místo reálných řešení na papíře, ať už ze strany Bruselu nebo naší vlády. Dnes chceme dát opět najevo, že jsme tady a připravení,“ prohlásil před protestem Josef Dušek, podle kterého úsilí zemědělců nápor práce na začátku sezony neovlivní.

„Musíme si říct, co je naše priorita. Je pro nás samozřejmě velmi důležité dokončit jarní práce včas, ale pokud na to potenciálně nejsou prostředky, tak je čas na to vybojovat zlepšení na politické scéně. K tomu musíme dělat na polích nebo ve stájích, to za nás nikdo neudělá, ale za mě je priorita řešení naší situace,“ zdůraznil.

Protestní jízda farmářů se i tentokrát obešla bez komplikací. Za traktory vyzdobenými transparenty či státními vlajkami se místy tvořily kolony, ale celkově byl provoz na obou komunikacích plynulý.

Národní dům v Deštném čeká demolice. Nahradí ho hotel s restaurací a wellness

„Všechno proběhlo podle plánů, celoevropské protesty jsme podpořili a nyní budeme čekat na další vývoj. Ohlasy jsou takové, že by se protestní akce měly stupňovat,“ zhodnotila středeční jízdy Rita Pernicová.

Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz ČR a další zemědělské organizace zapojující se do evropských protestních akcí mají za cíl upozornit na problémy pěstitelů a chovatelů a krizi v agrárním sektoru na evropské i národní úrovni. Ve svém prohlášení požadují například spuštění programu na podporu zaměstnanosti na venkově formou slevy na sociálním pojištění, navrácení národních dotací na úroveň roku 2022 ve výši 5 miliard korun, snížení daně z nemovitých věcí na zemědělskou půdu na úroveň roku 2023 nebo nezdaňování evropských dotací.

Volají také po řešení přebytku základních zemědělských komodit na evropském trhu omezením dovozů ze třetích zemích, podporou exportu z Evropské unie a větší spotřebou v rámci obnovitelných zdrojů energie či kofinancování záchranného balíčku na rok 2024, který připravuje Evropská komise a jeho vyplacení co nejrychleji všem zemědělcům na hektar obilovin.

Na kterých středních školách Rychnovska dosahují žáci top výsledků u přijímaček?

Podle Pernicové je česká veřejnost v podpoře protestů rozdělená na sympatizanty zemědělců a odpůrce jejich akcí. Kritiku nepovažuje za oprávněnou.

„Část lidí nám děkuje, že stávkujeme i za ně, další vidí jen drahé traktory. Prý je zemědělci mají za jejich dotace, ale neuvědomují si, jak obrovská podpora jde třeba do automobilového průmyslu,“ podotkla šéfka rychnovské komory a připomíná, že farmářům jde o zlepšení situace nejen pro sebe, ale pro celou republiku.

„Přicházejí k nám nekontrolované potraviny z nekontrolovaných chovů ze zahraničí. My tady máme naopak kontrolované a zdravé potraviny a chovy vstřícné vůči pohodě zvířat. Mám pocit, že vládě jde o to, aby toho k nám proudilo ještě více. Držíme to tady zuby nehty, ale až nás takováto konkurence zlikviduje, už tady nic našeho nebude. Ekologická politika Evropské unie je pokrytecká. Vždyť masivní dovozy kamiony či letadly znamenají obrovskou uhlíkovou stopu. To přece není ekologie,“ konstatovala Rita Pernicová.

Zemědělské protesty se již několik týdnů konají v řadě evropských zemí. Farmáři blokovali například centrum Paříže, ve Španělsku zablokovali jeden z hlavních silničních tahů do Francie, ve Varšavě se předminulý týden demonstrující střetli s policií.