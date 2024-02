„Jako majitel jsem se rozhodl, že se akce zúčastníme. Někteří zaměstnanci tak místo vyvážení hnoje jedou protestovat . I když je pravda, že dnes prší, tak by byli asi v dílně. Ještě se přidá kolega z vedlejší vesnice a v Doudlebách se k nám připojí stroje z podniku Zopos. Tam se seřadíme a společně vyjedeme na hlavní silnici,“ vysvětluje ve své kanceláři majitel farmy a předseda rychnovské pobočky Agrární komory Pavel Tichý a vyráží do deště za traktoristy.

Na srdce jim klade zejména ohleduplnost v silničním provozu a vytváření mezer mezi traktory, aby je mohli ostatní řidiči předjíždět a zároveň si přečíst transparenty většinou umístěné na zadní části zemědělských strojů.

Za 20 minut už stojí kolona 11 traktorů připravená u doudlebského hřbitova a dva muži v reflexních vestách se vydávají k nedalekému hlavnímu tahu číslo 11, aby zastavili dopravu. Provoz je klidný, takže se jim to daří bez problémů.

V jednom ze strojů značky New Holland s vlekem sedí 26letý traktorista Tadeáš Král, který na zámělské farmě pracuje čtvrtým rokem. „S protestem souhlasím. Je potřeba bojovat za to, aby byly podmínky spravedlivé pro všechny zemědělce. Pokud bychom dnes nejeli, připravovali bychom stroje na sezonu. A kdyby nepršelo, byla by jiná práce,“ zamýšlí se za hluku motoru mladý šofér.

Představa, že se traktoristé pohybují jen na polích v okolí farmy je mylná. Ani čtvrteční šedesátikilometrová zpáteční cesta pro ně nebyla ničím výjimečným. „Co se týká vzdálenosti, je to pro nás normální jízda. V létě jsme vozili len až do Poličky. Člověk se i v traktoru projede a podívá po světě. Dnes je rozdíl je v tom, že je ještě zima a že jedu prázdný,“ říká Tadeáš Král.

Kromě skupiny z okolí Doudleb se na „jedenáctku“ vydali i zemědělci z Orlických hor a krajiny pod nimi, kteří zvolili trasu z Rybné nad Zdobnicí do Týniště nad Orlicí. V provozu však bylo možné potkat i osamocené traktoristy s transparenty. Ostatní řidiči jim leckdy vyjadřovali podporu blikáním světel, občas u silnice stáli lidé a mávali.

Další protestující rolníci na Rychnovsku křižovali silnici číslo 14, tedy hlavní tah mezi Rychnovem nad Kněžnou a Novým Městem nad Metují a Náchodem.

„Akce má upozornit hlavně na celoevropské problémy. V rámci green dealu se na nás začínají klást neskutečné nároky, které nás omezují třeba v hnojení nebo v chemickém ošetřování, což nám spolu s úhory snižuje produkci. Další věcí jsou ceny, které za naši produkci dostáváme. Cena pšenice je podobná jako před třiceti lety. Na vině jsou dovozy ze zahraničí,“ shrnuje Pavel Tichý, který hospodaří od roku 1993 a jehož farma se stará o 750 hektarů půdy. Kromě rostlinné výroby se zabývá i chovem krav, kterých má přes dvě stovky.

Pokud se situace zemědělců nezlepší, budou protesty pokračovat. Podle farmáře však jejich intenzitu i dopad ovlivní blížící se sezona.

„Teď je pro nás ještě relativně vhodné období, kdy si můžeme dovolit nechat práce a odjet, ale to bude čím dál obtížnější. Uvidíme, co bude dál, protože v sezoně nemůžeme pole jen tak opustit, nebude na to čas. Myslím si, že i politici sázejí na to, že na demonstrování nebude takový prostor,“ uvažuje Tichý.

Po zhruba hodině jízdy se skupina traktorů otáčí na kruhové křižovatce v Blešně do protisměru a vydává se na zpáteční cestu. Déšť neustává, kolona míří zpátky na Rychnovsko a do cíle dojíždí krátce po poledni. Provoz sice zbrzdila a místy se za ní, zejména při průjezdu kruhovými křižovatkami, tvořily i delší kolony, ale cesta se obešla bez komplikací.

„Když chlapi přijeli, dali si oběd a potom sbalili transparenty, které si schováme na příště. Jsem bohužel přesvědčený o tom, že je ještě někdy budeme muset vytáhnout. Na hodnocení je ještě brzy, data o počtech účastníků budeme mít později, ale celkově jsem spokojený. Doufám, že to celé mělo smysl a povede to k nějakému cíli. Každopádně budou i v Bruselu vědět, že i čeští zemědělci jsou nespokojení a dávají to najevo,“ konstatuje farmář a předseda agrární komory Pavel Tichý.