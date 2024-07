„Cílem průzkumu je ověřit stáří stavby a přítomnost nějakých dutin, které se nacházejí pod podlahou kostela. V minulosti se tradovalo, že kostelík má staršího předchůdce. My o něm ale máme první písemnou zmínku až z konce 16. století. Pohřbený, který by tu měl ležet od roku 1639, byl Adreáš Najman, hejtman panství opočenského,“ vysvětlila Pavla Žďárková.

Jak tedy probíhala spolupráce s odborníky pod vedením Ing. Šindeláře z firmy GEO-CZ, která provádí podobné průzkumy po celé republice?

„Po ranní prohlídce objektu se stanovily trasy, které se projížděly georadarem, abychom zjistili, v které části kostela by se mohly nacházet starší zdi. To ale potvrdí až vyhodnocení poznatků z průzkumu. Dále se také zkoumaly dutiny, které by tady mohly být. Ve středu kostela se rýsovala první anomálie, takže byl proveden průzkumný vrt a díky němu jsme zjistili, že tam jsou čtyři schody v místě, kde byla vstupní šíje do hrobky,“ uvedla vedoucí dobrušského muzea.

Rozměry hrobky překvapily

Jak doplnila, nyní tam je zazděná zeď: „To potvrzují i písemné prameny z 18. století. Právě nad tímto místem ležel původně náhrobní kámen Andreáše Najmana, který byl vyjmut v době vzniku zmíněného písemného pramene a vsazen do stěny na jižní straně dnešního presbytáře. Tam je dodnes. Z patrného popisu víme, jak se člověk jmenoval, kdy a v jakém stáří zemřel.“

„Zhruba dva metry od vstupní šíje byl proveden druhý vrt a očekávali jsme hrobku pro jednoho člověka, maximálně 2 x 1 metr velkou. Ukázalo se ovšem, že hrobka má monstrózní rozměry 5 x 3 metry a je v ní uložen jeden pohřeb v dřevěné rakvi,“ prozradila.