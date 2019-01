Rychnovsko - Přiznat si, že nejsem schopen se postarat o svého starého nemohoucího rodiče, není pro člověka s normální cítěním v produktivním věku nic příjemného. Umístit ho do domova důchodců nebo podobného zařízení se specifickou službou je následný problém, záležitost minimálně několika měsíců, spíše let.

Domovinka v Rychnově nad Kněžnou. | Foto: Jan Ježdík

Na Rychnovsku se čekací lhůty pohybují od půl roku do tří let. Větší šanci mají převážně muži, kterých je v současnosti v domovech méně.

Jako variantu nabízí služby tzv. Domovinky rychnovský Stacionář sv. Františka, kam je možné seniory umístit na denní pobyt, zatímco rodina je v práci. Do budoucna zde plánují i pobyty týdenní s přespáním.



Soukromé zařízení

Dva roky starou zkušenost s hledáním domova důchodců má Miroslava Pecháčková z Rychnova nad Kněžnou: „Moc se mi pro maminku líbil domov v Albrechticích nad Orlicí, mají tam pěkné prostředí, je to blízko. Ale tam to bylo na dlouho, neměli volné místo, pak ještě dělali rekonstrukci. Museli bychom čekat dva roky.“ Nakonec s rodinou zvolili soukromé zařízení v Hrádku u Nechanic, kde jejich žádost vyřídili ze dne na den. „Ale víte, jak to je, když je člověk nemohoucí a vy jako pracující už se o něj nemůžete dobře postarat. Navíc když přesadíte starý strom, není to stejně na dlouho,“ vzpomíná nelehce na bolestné události Miroslava Pecháčková.



Alzheimerova choroba

Ředitel Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí Karel Vacek uvádí, že v současnosti žije v jejich zařízení 57 klientů, což je plný stav. Přibližná čekací doba je jeden rok. Potvrzuje, že větší šanci mají muži, kteří se nedožívají vysokého věku tak často jako ženy. „Specializujeme se na lidi s Alzheimerovou demencí, o které ani není možné starat se doma. Potřebují péči celých čtyřiadvacet hodin. Takže u nás máme speciální podmínky pro přijetí,“ upřesňuje Vacek. Žádost musí být mj. doložena vyše〜třením u neurologa, psychiatra a mít další náležitosti.



Jaké okolnosti by mohly přijetí do domova uspíšit? Pokud není volné lůžko, tak žádné. Vacek dále vysvětluje, že postoupit v pořadníku je možné pouze při velmi vážných rodinných důvodech. „Rodina, nebo samotný senior se dostane do bezvýchodné situace. Nikoho nemá, pečující osobě se třeba stane úraz, musí na operaci. Pak existuje možnost přednostního umístění. Rozhoduje o tom však skupina lidí: sociální pracovnice, vedoucí zdravotního úseku, případně budoucí klíčový pracovník potenciálního klienta, ředitel domova. Zjišťujeme pečlivě všechny okolnosti,“ doplnil Vacek.



Albrechtické zařízení funguje v současnosti jako příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Nachází se ve druhém kole transformace, kdy bude vypsáno koncesní řízení na služby tohoto zařízení. Jeho majetek a veškeré vybavení zůstane kraji. Pokud koncesionář uspěje, získá smlouvu na pět let na poskytování služby v objektu domova.