Nikde ani živáčka, jen zpovzdálí odkudsi zaznívá bušení, snad kladiva. Jinak vesnička Proruby ukrytá v kopcích u Potštejna působí poklidným dojmem. Ani se nechce věřit, že tu v roce 1869 žilo na 359 lidí. K 1. lednu letošního roku jich bylo pouhých 56 a patří tak k vůbec nejmenším obcím na Rychnovsku. Zároveň z hlediska průměrného věku svých občanů - 49,1 let - je v tomto okrese také nejstarší. Před třemi lety byl však tento průměr ještě o tři roky vyšší.

"Jsou u nás staří občané, mají kolem osmdesáti let a tím se průměrná věková hranice posouvá. Mladé se nám přilákat nedaří. Máme u nás kupu chalup prázdných a lidé je nechtějí prodat, mají je jako zálohu. Myslí si, že v nich mají uloženy miliony, přitom jim padají. Nebo jsou třeba na chalupu dva nebo tři a nejsou schopni se dohodnout o ceně. Zájemců o ně jsou desítky, ale nemůžeme s tím hnout, aby se u nás mohli usídlit. A stavět? Zemědělské půdy máme dnes málo a musíme s ní hospodařit," vysvětluje důvody, proč se nevede vesnici omladit, starosta Prorub Karel Malátek.

Jen o málo lépe je na tom s průměrným věkem 48,3 Bohdašín. I ten zaznamenal velký úbytek svých obyvatel. Oproti 533 v roce 1869 jich měl k 1. lednu roku 2001 už jen 222 a na začátku toho letošního 212.

Rozdíl mezi věkovým průměrem obyvatel "nejstarší" a "nejmladší" obce Rychnovska je přitom 11 let. Shodou náhod dvě "nejmladší" vesnice tohoto okresu Třebešov a Libel spolu sousedí a obě se naopak těší z toho, že rostou.

V Třebešově, kde je průměrný věk 37,9 let, povyskočil počet zde žijících lidí za posledních 20 let o 56 (na 293).

Staví se tady. I když, jak poznamenává starosta Jaroslav Hovorka, žádné satelitní městečko se v Třebešově nerodí, obec si chce zachovat svůj ráz: "Měli jsme pozemky pro zástavbu, ale nebylo toho mnoho, za těch posledních dvacet let se prodalo řádově 15 stavebních parcel. Ale lidé se sem vracejí a bydlí ve starších domech, které rekonstruují, bydlí s rodiči a zakládají tady rodiny. A starší generace umožňují těm mladším stavět na svých pozemcích."

Důležitou roli hraje zázemí obce, jehož součástí je obchod.

"Mít obchod je alfa a omega bydlení v Třebešově, pro ty starší generace, aby si měly kam zajít, ale i pro ty mladší. Je tu firma Matrix, která dává práci lidem z vesnice a okolí, a pak jsme se snažili také investovat do hřišť, v minulém roce jsme vybudovali dětské hřiště a workoutové. Zapojujeme do činnosti i hasiče včetně mladých, aby to tady neskomíralo. Snažíme se vytvářet dobré mezilidské vztahy a na tom našem katastru - pětníku, jak říkám, tvořit nějaké hodnoty v souladu s tím, na co máme, budovat zázemí pro naše budoucí generace. Za chvíli budeme tam, kde jsou naši rodiče, a budeme se ohlížet zpátky," dodává Jaroslav Hovorka.

V Libli dosahuje průměrný věk 38,4 let, za poslední dvě dekády tady přibylo dokonce 60 obyvatel (celkově na 167).

"Je tu nová zástavba, jsou tady mladí lidé a mají děti a další rodiny zakládají. Docela se nám to v Libli rozrodilo. Tři miminka se teď mají narodit během dvou měsíců. K poměru k počtu obyvatel je to na naši vesnici docela dost," říká starostka Lible Petra Králíčková.