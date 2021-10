Příroda na sebe bere pestrobarevný podzimní háv. Kouzlo dodává i procházkám ve městech. Přesvědčit se o tom můžete třeba v Opočně, nahlédněte s námi do jeho historického centra i zámeckého parku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.