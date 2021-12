Vánoční stromky nabízejí také plantáže Michl. V Dobrušce jsou k mání na parkovišti u Penny Marketu do 21. prosince, denně od 8 do 16 hodin. Ve Skuhrově nad Bělou se prodávají u č.p. 81 (Dřevovýroba u Vlasáků) vždy mezi 10. a 12. hodinou a od 13. do 16. hodiny, o víkendu od 8 do 16 hodin.

Denně až do Štědrého dne od 9 do 17 hodin lze zajet také k houdkovickým plantážím. V nabídce jsou stromky řezané i kontejnerované.