Jak uvedl na čtvrteční tiskové konferenci kraje královéhradecký hejtman Martin Červíček, od pondělí nevyjelo 42 spojů: „Týká se to převážně spojů z Ústí na Rokytnici v Orlických horách, jsou to mezikrajské spoje, které k nám dojíždí z Pardubického kraje. Na pátek je svolaná porada s vedoucím odboru dopravy kraje a jednatelem společnosti BusLine. Za prvé se budeme bavit o tom, že budeme uplatňovat sankce za neodjeté spoje. Druhá věc je, že budeme zjišťovat, proč těch 42 spojů konkrétně nevyjelo, jestli to lze předpokládat nějak do budoucna.“