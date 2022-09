"Máme ceník nastavený na určitou cenu paliva za gigajoul tepla a v současné době je palivo jenom na tuně o sedm tisíc korun dražší. Letos v lednu jsme se domlouvali na ceně 6 390 korun za tunu, za kterou se tenkrát nakupovala, a teď stojí tuna pelet paliva 13 700 korun. Když dovezeme 24 tun, stojí nás to navíc nějakých 150 tisíc korun. Nejsme schopni, abychom to doplatili ze svého," vysvětlil Luděk Koch ze společnosti Ekoenergy Moravia.

Podnět k regulačnímu úřadu

Odstávka se týkala kotelny v Dolním sídlišti, dále v objektu hasičské zbrojnice a kotelny pro sídliště U Nádraží. Sice trvala jen necelé dva dny, ale problém přetrval. Město se s tak výrazným zvýšením ceny nechtělo smířit a přistoupit na ně, podalo podnět k Energetickému regulačnímu úřadu.

starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek.Zdroj: archiv starostyTuto středu se uskutečnilo videojednání mezi městem a dodavatelem, do kterého se vložil i Energetický regulační úřad. "Samozřejmě některé návrhy předložíme, vnímáme, že to je problém, ale musí být snaha se na něčem dohodnout na obou stranách. To se zatím nepodařilo," uvedl ještě před jednáním rokytnický starosta Petr Hudousek.

Město podle něj v této záležitosti udělalo maximum. "Jednání dopadlo tak, že jsme víceméně hájili svoje pozice. Ukazuje se, že jediné, o čem Energetický regulační úřad může rozhodnout, je o výši sankce, kterou uloží dodavateli tepla za to, že přerušil neoprávněně dodávky tepla na dva dny," sdělil starosta po jednání.

Jednání neskončilo

Cena tepla předmětem debaty nebyla. "My ji aktuálně nevíme, nabízeli jsme různé možnosti, třeba, že bychom si palivo sháněli. Musíme se ale dostat z právní nepohody. Smlouva, uzavřená už od roku 2007, je v mnoha věcech přežitá a umožňuje do budoucna, abychom byli ve stejné situaci jako teď. Dodavatel s ní souhlasil a podepsal, ukazuje se, že je pro něj nevýhodná. A jestliže je výhodná pro nás, je výhodná i pro odběratele tepla, pro lidi v bytovkách. V tuto chvíli máme cenový strop vyčerpaný, cenu můžeme zvedat maximáně o inflaci. Samozřejmě jsme připustili, že chápeme, že dnes pelety stojí víc, ale nám nezbývá nic jiného, než tu smlouvu vypovědět, dohodnout se na jejím zrušení a nastavit nové smluvní podmínky. Dodavatel si myslel, že v rámci stávající smlouvy se může cena navyšovat do nekonečna, což se v žádném případě nedá," podotkl starosta.

Nová smlouva by musela reflektovat cenu paliva na trhu. "Ale nikdo neodsouhlasí, že bude cenu měnit každý měsíc," upozornil Hudousek.

Na vypovězení a uzavření nové smlouvy se musí město s dodavatelem dohodnout. Právní kroky v souvislosti s tím připravuje město.

Cena je vysoutěžená

Společnost Ekoenergy Moravia obsluhuje v Rokytnici celkem čtyři kotelny, v té čtvrté se však topí jiným druhem paliva. Záleží pak na lokalitě, některé domácnosti odebírají teplo i teplou vodu, jiné jsou závislé pouze na dodávkách tepla a teplou vodu si vyrábějí samy.

"Dokázali bychom si topit i sami, ale přišli jsme na to, že to takto dělat nechceme. Nechceme, aby veškeré obyvatelstvo ze svých daní platilo nějakou zátěž způsobenou nákupem technologie kotlů a všeho ostatního, když teplo z teplárny odebírá jen určitá část města, nějakých 40 procent. Přišlo nám to nefér. Proto jsme zvolili tento model, ale nepočítal s tím, že dojde k takovému fatálnímu navýšení ceny paliva. Smlouva zná jen vyhlášenou míru inflace a o tu částku se cena může zvednout. Dodavatel na to tehdy přistoupil. Cena je vysoutěžená, daná a my nemůžeme platit víc, porušovali bychom tím zákon o zadávání veřejných zakázek. O co se dala zvednout, o to jsme ji zvedli," dodal rokytnický starosta.