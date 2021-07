"Pro vodáky je to teď naprosto výjimečná záležitost. V pondělí jsem dokonce vezl vodáky na Divokou Orlici až pod Litický oblouk, což v létě běžně jezdit nelze. Vyšší vodní stavy rekreační vodáky dosud spíše odrazovaly. Pro rodinné rekreační plavby to zatím moc nebylo, dosud byla Orlice na sjízdnost náročnější. Každým dnem ale hladina klesá, dostává se k normálu," řekl ČTK Libor Borůvka z půjčovny lodí v Kostelci nad Orlicí na Divoké Orlici.

Podle něj je větší zájem o rafty, než bývá v tuto dobu zvykem. "Během posledních tří neděl posílám od nás také rafty, což za normálních okolností, když je nízký stav, nedoporučuji," řekl Borůvka. V následujících dnech očekává rostoucí zájem o půjčování lodí. Podle něj byla dnes Divoká Orlice sjízdná až od mostu nad Potštejnem a Tichá Orlice z Letohradu.

Vodákům nahrály přívalové deště v uplynulých týdnech, které místy rozvodnily řeky. Vody je v nich i přes pokles hladin v posledních dnech stále více, než bývá v tuto dobu obvyklé.

Divoká a Tichá Orlice odvodňují Orlické hory. Obě řeky se slévají u Týniště nad Orlicí a dál pokračují jako řeka Orlice. V Hradci Králové se vlévá do Labe.

Lenka Vrbatová z půjčovny lodí Rampa sport v Týništi dnes ČTK řekla, že letošní vodácká sezona od začátku letních prázdnin je, co do zájmu standardní a z hlediska stavu vody nadprůměrná. "V současnosti jsou podmínky výborné. V tuto chvíli je stále ještě nižší zájem, rodiny s dětmi mají z větší vody obavy. Stále ještě jsou zvýšené stavy, ale už to není nadstav, voda rychle opadává. Očekáváme růst zájmu," řekla Vrbatová.

Přestože práce na odstraňování popadaných stromů v Orlicích se chýlí ke konci, lidé by se měli o zvoleném úseku v půjčovnách lodí vždy informovat. "Vodáci by se měli před vyplutím poradit se svojí půjčovnou, jestli nejsou na zvoleném úseku nějaké nástrahy," řekla Vrbatová.

V Královéhradeckém kraji jsou sjízdné i další řeky, podle vodáckého webu například Metuje, Cidlina nebo Úpa.