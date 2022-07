"Hlavní pec se rozebrala už na podzim a po dva víkendy na jaře se stavěla nová. Je už hotová a je jiná než ta předchozí. Má kratší topeniště. Žár stoupá přes pánvičky, přičemž pec má zajímavou kopuli, kouř se v ní bude točit nad těmi pánvičkami. Tentokrát to bude skutečně experiment. Budeme ji zkoušet poprvé a bude to trošku dobrodružství. Budeme doufat, že všechno bude dobře fungovat. Ta první byla opravovaná, ale fungovala skoro dvacet let," připomíná Bohumír Dragoun, vedoucí deštenského muzea.