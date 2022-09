Skatepark využívají jako jedno z kontaktních míst při své podpůrné práci s mladými lidmi. Šanci ukázat, co jim skatepark dal, dostali dospívající Kostelečáci poprvé před rokem. Už loňský první ročník závodů PRO STREET JAM Kostelec sem přilákal na 250 návštěvníků, proto se organizátoři rozhodli letos akci zopakovat.

„Máme radost z rostoucího počtu účastníků, kteří letos přijeli nejen z Kostelce a blízkého okolí, ale z celého kraje. Zároveň nás těší, že si akce rychle získala respekt i u špiček české skateparkové komunity. A pozitivní ohlasy sbíráme také od veřejnosti, což je pro naši práci velmi důležité,“ říká hlavní koordinátor akce David Hladík.

Exhibice mistrů

Kromě závodníků byly k vidění i špičkové exhibice mistrů České republiky v disciplíně scoot a BMX Šimona Hrdiny a Tomáše Berana, mistryně Evropy v BMX Ivety Miculyčové nebo profesionálního skatera Marka Čejchana.

Z pohledu organizátorů nejde jen o ryze sportovní událost. Pracovníci Prostor Pro v Kostelci nad Orlicí a několika dalších městech v Královéhradeckém kraji nabízejí svou pomoc dětem a dospívajícím, pokud se ocitnou v obtížné životní situaci. „Naší prací je pomáhat mladým projít dospíváním bez zbytečných pádů, jít vlastní cestou, a přitom neohrožovat sebe ani své okolí. PRO STREET JAM mimo jiné ukazuje, co pro mladé zrovna skatepark znamená. Že je to pro ně také místo svobodného setkávání, ne nutně zašívárna flákačů, jak to mnohdy veřejnost vnímá. Bylo úžasné sledovat, jak i děti, které to někdy nemají v dospívání lehké, zažívají na akci veřejný úspěch a ocenění a jak se vzájemně podporují,“ vysvětluje Gabriela Lepková z centrály Prostor Pro v Hradci Králové. I tomu má rostoucí popularita PRO STREET JAMU pomoci.

Možnost získat informace o tom, jak nízkoprahová služba Klídek funguje a jak ji mohou mladí lidé využívat, měli děti i dospělí u registračního infostánku.

Prostor Pro, o. p. s., pomáhá v Hradci Králové a v dalších čtyřech městech Královéhradeckého kraje dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích. S preventivními programy působí také v mnoha školách po celém Královéhradeckém kraji. Rodinám s dětmi nabízí psychologické poradenství, podporu a vzdělávání. Provozuje rovněž rodinné centrum a program věnovaný seniorům.



Pod organizací fungují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klídek, a to v Hradci Králové, Třebechovicích pod Orebem, Kostelci nad Orlicí, České Skalici a Úpici. Otevřená jsou klientům ve věku od 6 do 22 let. Žádná registrace přitom nutná není, ani hlášení osobních údajů či pravidelná účast. Vše, co mohou běžně v klubu či v terénu využívat, je zdarma.