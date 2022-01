Podle údajů VZP je v Královéhradeckém kraji nadměrný počet zubařů, stovky lidí přesto na volné místo ve stomatologické ordinaci čekají i několik let. "Chodila jsem k výborné zubařce v Nové Pace. Bohužel brzo končí a já se teď marně snažím sehnat náhradu pro sebe a manžela," posteskla si Daniela. Zatím to vypadá, že se bude muset porozhlédnout v sousedních krajích. Podle registru České stomatologické komory (ČSK) totiž v širokém okolí nikdo nenabírá.

S nedostatkem zubařů dlouhodobě bojují hlavně menší města. Z každé strany zaznívají jiné důvody. Zástupci pojišťoven viní nedostatek zájmu zubařů zřizovat ordinace v malých městech a na vesnicích. Podle předsedy České stomatologické komory Romana Šmuclera jsou na vině pojišťovny, které odmítají přepisovat smlouvy na nové doktory v malých městech. Jestli jsou na vině nevýhodné podmínky smluv nebo možnost nastavit vyšší ceny v okolí velkých měst, situace zůstává stejná. Zubaři se na periferie nehrnou a lidé zůstávají bez stomatologické jistoty.

Zubaři odcházejí do důchodu a Rychnovsku čím dál víc chybí

Daniela v Nové Pace docházela k oblíbené doktorce Hradecké. Ta ale bohužel podle informací v ordinaci ze zdravotních důvodů musí od února svou praxi zavřít. Pro její pacienty ale pojišťovny nemají náhradu. Na Jičínsku totiž žádná zubní ordinace nemá kapacity na přijetí nových pacientů. "Myslím, že na Jičínsku už nikdo nepřijímá. My i ostatní zubaři v okolí máme beznadějně plno. Pokud vím, tak nejbližší volná místa jsou v Hradci, v Liberci a možná v Mladé Boleslavi," uvedl zubař z Miličevsi Jan Beneš.

Sám se přitom rozhodl nabídnout novým lékařům potřebné prostory a příležitost zubní i jinou lékařskou péči na Jičínsku rozšířit. V Robousích u Jičína totiž staví nový polyfunkční dům, ve kterém kromě vlastní ordinace vytvoří také několik volných, nájemních. "Zatím nevíme, kdo projeví o prostory zájem. Může to být zubař, ale i fyzioterapeut nebo ortoped," vysvětlil Beneš svůj záměr. Stavba polyfunkčního domu by měla být hotová přibližně za rok.

KOMENTÁŘ: Venkov nechce být bezzubý, bez zubařů mu to ale hrozí

Sám si do nové ordinace v Robousích přivede své současné pacienty, kapacita mu ale nedovolí nabírat nové. Podle registru ČSK jsou momentálně jediná volná místa u zubařů v nejblíž Liberci nebo v Jilemnici. Podle reakcí lidí na sociálních sítích lze s dostatkem štěstí volné místo u zubařů "ulovit". I pojišťovny se snaží zubaře motivovat k registraci nových pacientů. Od letošního roku by měly ordinace dostávat pravidelnou platbu za každého pojištěnce. Podle statistik VZP, které si o svých smluvních zubařích pravidelně vede, je síť lékařské péče v Královéhradeckém kraji dostačující, na rozdíl například od sousedícího Pardubického kraje. Ale dostat zubaře i do menších měst a na vesnice se zatím nepodařilo. "Jestli se mi nepodaří sehnat zubaře tady, budu muset do Prahy. Tam se ale nedoplatím a když k tomu připočtu cestu, skoro se mi víc vyplatí být bezzubá," neklesá na mysli Daniela.