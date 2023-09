Pokud nemají nikoho, kdo by se postaral, dostat se třeba jen do lékárny může znamenat pro některé důchodce a méně pohyblivé osoby velký problém. Kostelec nad Orlicí bude dalším městem, kde bude od října jezdit Senior taxi.

Senior taxi už brázdí ulice několika měst. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Ve snaze zkvalitnit služby občanům našeho města jsme se inspirovali zkušeností ve městech Choceň, Žamberk, Vysoké Mýto nebo Ústí nad Orlicí a dne 2. října 2023 zkušebně spustíme provoz Senior taxi. Tato nová služba má za cíl pomoc a podporu těm, kteří se sami nemohou účastnit sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti. Projekt napomáhá zkvalitnění jejich života v oblasti dopravní dostupnosti, například pro návštěvy lékaře, nákupy atd.,“ uvedl ve Zpravodaji města Kostelce nad Orlicí starosta Tomáš Kytlík.

Levná a snadná doprava? Týniště nad Orlicí uvažuje o zavedení Senior taxi

Senior taxi mohou využít lidé starší 65 let nebo lidé s omezenou pohyblivostí a průkazem ZTP, a to v pracovních dnech. Stačí, když si v pracovních dnech od 7 do 15.30 zavolají na telefonní číslo 774 002 243 a domluví si termín příjezdu taxi přímo k domu.

Cena jízdy bez zakoupení permanentky je 45 korun. Permanentka na pět jízd po městě a okolí vyjde na 190 korun, na deset jízd 340 korun, na patnáct jízd 450 korun.

S průzkumem zájmu o Senior taxi přišlo letos také Týniště nad Orlicí. Obyvatelé města tady mohli odevzdat anketní lístek do konce května.